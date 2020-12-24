'Home Turkey Home' sloganıyla 15 milyar dolarlık konut satacaklar

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi (Property Buying Guide: Istanbul) yayınladı. 6 dilde yayınlanan rehberin katkısı ile 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışının 2023’te 15 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi’nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen online toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle söz konusu rehberi hazırladıklarını söyledi. Fiziki olarak belirli kurum ve kişilere bu broşürleri ulaştırdıklarını söyleyen Avdagiç, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden de bağlantı verdikleri bilgisini verdi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde yayınlandı.

“Yabancı ilgisi pandemiye rağmen sürüyor”

Avdagiç, ocak-kasım döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 393 bin adet konut satıldığını belirterek, 2019’da bu rakamın 1 milyon 349 bin olarak gerçekleştiğini, 11 ayda geçen yılın geçildiğini, koronavirüse rağmen satışların devam ettiğini ve ekonomiye güç verdiğini belirtti. Yabancıya satışın da sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşvikinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, “Yabancılara 2019’da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Hedef 400 milyar dolarlık pazarda ilk 5

Toplantıda konuşan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal da, rehberin, Türkiye’nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023’te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi. Akbal, İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturacaklarını, sektörü A’dan Z’ye kapsayan ve her türlü bilgi ve kanuni düzenlemeyi barındıran bir dijital platform olan “Home Turkey Home” projesini oluşturduklarını, tanıtımı yapılan rehberin de bu projenin ilk adımı olduğunu söyledi. Akbal, “Bugün, Türkiye’de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20’si üyelerimiz tarafından gerçekleştirilirken, gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz. Doğru ve etkin bir tanıtımla, dünyada 400 milyar dolarlık değere ulaşan uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye’nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

“TOKİ, Atatürk Havalimanı’nda çalışma yürütüyor, konut söz konusu değil”

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye’den taşınmaz aldığını kaydederek, önemli bir döviz girdisinin sağlandığını anlattı. Demirtaş, “Mütekabiliyet Yasası yürürlüğe girmeden önce 54 bin 627 adet kişi taşınmaz edinirken, o tarihten itibaren söz konusu rakam 234 bin 7 kişiye ulaştı. Karşılıklılık ilkesinin kaldırılmasının ardından yabancı yatırımcıların ülkemizden gayrimenkul talepleri artmış, her kıta ve her ülkeden birçok yabancının ülkemize yatırım kararı almıştır” diye konuştu. Vatandaşlık hakkı imkanı verilmesi gibi yapılan teşvik ve düzenlemelerle birlikte yabancıların ilgisinin artarak sürdüğünü ifade eden Demirtaş, salgın döneminde dahi gayrimenkul satışlarının yükseliş gösterdiğini söyledi. Atatürk Havalimanı arazisinin 3 parsele bölünüp TOKİ’ye devredilmesine yönelik iddialar ilgili de açıklama yapan Demirtaş, bölgede çok büyük alanın tamamında TOKİ’nin devlet adına kurumsal bir çalışma yürüttüğünü, konut yapmak için arazi alması gibi bir konunun olmadığını söyledi.