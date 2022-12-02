Honda, SENSING 360 ve SENSING Elite'i tanıttı

Honda, yeni nesil güvenlik teknolojileri olan SENSING 360 ve SENSING Elite'i tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, "Herkes için Güvenlik" yaklaşımı ile geliştirdiği yeni nesil güvenlik teknolojileri SENSING 360 ve SENSING Elite'i tanıttı. Honda, uzun yıllardır hem donanım hem de yazılım açısından güvenlik teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesini sürdürerek kazaların olmadığı bir toplum için çalışmalarını sürdürüyor.

Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi, Honda'nın Japonya ve ABD'de satılan yeni otomobil modellerinin yüzde 99'unda ve dünya genelinde yüzde 86’sında kullanıma sunuluyor. Honda SENSING özelliğine sahip araçların sayısı 14 milyonu aşıyor.

Temel yaklaşımlarından biri olması sebebiyle güvenlik alanında çalışmalarına önem veren ve devam eden Honda, ilk olarak 2021'de Seviye 3 otomatik sürüş teknolojisine uygun "Trafik Sıkışıklığı Pilotu" işlevine sahip Honda SENSING Elite'i pazara sundu. Honda SENSING Elite, yeni nesil teknolojiler üzerinden Honda'nın orijinal yapay zeka teknolojileriyle elde edilen gelişmiş tanıma ve anlama işlevleri sunuyor.

Honda SENSING Elite’in kullanıma sunulması ile elde edilen bilgilerden yararlanılarak Honda SENSING 360 çok yönlü güvenlik ve sürüş destek sistemini geliştirildi. Honda SENSING 360, çarpışmaları önlemek için sürücüde ve aracın çevresinde meydana gelen sıra dışı koşulları tespit ederek sürücünün yükünü azaltan yeni nesil teknolojiler kullanıyor.

Honda SENSING 360'ın yeni nesil teknolojileri

Yeni nesil teknolojilerle birlikte mevcut Honda SENSING 360’a, sürücü ve aracın çevresinde meydana gelen olağan dışı koşulları algılama sonucunda çarpışma riskini azaltmak ve sürücünün yükünü daha da hafifletmek için yeni işlevler eklenecek. Bu kapsamda SENSING 360’a eklenecek yeni işlevler olan; Elleri Kullanmadan Çalışan Gelişmiş Şeritte Sürüş ve Elleri Kullanmadan Çalışan Gelişmiş Şerit Değiştirme ile sürücülerin daha konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması hedefleniyor. Bu işlevler sayesinde aracın yol hakimiyeti kolaylaşırken; takip mesafesi için de uyarılar sürücüye yardımcı oluyor.

Ayrıca Honda SENSING 360’ın sistemin kontrolü devretme (kontrolün sürücüye geri verilmesi) taleplerine yanıt verilmediğinde, aracın ilgili şeritte yavaşlamasına ve durmasına yardımcı olan sürücü acil durum destek sistemi ve arkadan yaklaşan aracı algılayarak yolcuların yaklaşan aracı fark etmesi için bildirimler ile yolcuyu bilgilendiren araçtan inme uyarısı trafik güvenliği için büyük önem taşıyor.

Honda SENSING 360 kapsamında önden çarpışmayı önlemek için sürücünün durumunu ve risk faktörlerini tespit eden teknolojiyi de kullanıma sunmaya hazırlanan Honda; Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı ve Çarpışma Uyarısı, Şerit İçi Çarpışma Önleme Yardım Teknolojisi ve Acil Direksiyon Yönlendirme Destek Teknolojisi ile yaya, bisiklet veya araçla çarpışma riskini azaltmak için hız azaltma ve direksiyon yönlendirme desteklerini sağlıyor.

​​​​​​​Yeni nesil teknolojilerle birlikte Honda SENSING Elite, Honda'nın yapay zeka teknolojileri tarafından elde edilen tanıma ve anlama teknolojileri ile otoyol dışı yollar da dahil olmak üzere sürücünün tüm yol koşullarında güvenli ve sorunsuz bir yolculuk yapmasına yardımcı olmak amacıyla geliştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi birikiminin artması ile çalışmaları hız kazanan Honda mühendislerinin geliştirdiği SENSING Elite teknolojisinin 2020’lerin ortalarından itibaren kullanıma sunulması hedefleniyor.

Honda SENSING Elite’in yeni nesil teknolojik işlevleri arasında karmaşık bir trafik ortamının üstesinden gelebilen Otoyol Olmayan Yollarda Sürüş Desteği, Tüm Otoyol Sürüş Durumları İçin Sürüş Yardımcısı ve Otomatik Park Yardımcısı yer alıyor. Otomatik park konusunda ayrıca Honda, daha ileri aşamada müşterilerinin gittikleri her yerde araçlarını bırakmalarını ve araçlarından inmelerini sağlayacak bir “otomatik vale park etme” işlevini geliştirecek.

Daha güvenli bir trafik için Honda’nın 2030 hedefleri

Verilen bilgiye göre, trafik kazalarının sayısının en aza inmesi ve kayıpların sıfırlanması için çalışmalarını sürdüren Honda, motosiklet ve otomobilleriyle yaşanan küresel trafik kazası ölümlerini 2030'a kadar yarı yarıya azaltmak için hedeflerini belirledi.

Honda, 2030'a kadar küresel çapta tüm yeni otomobil modellerini Honda SENSING (360 ve Elite dahil) motosiklet algılama donanımıyla satışa sunacak. Ayrıca Honda, 2030'a kadar tüm büyük pazarlardaki yeni modellerini Honda SENSING 360 ile donatırken, Honda SENSING işlevlerini de geliştirmeye devam edecek. Bu kapsamda Honda, 2050'ye kadar dünya genelinde Honda motosiklet ve otomobilleriyle tüm trafik paydaşları adına kazasız bir toplum ve sıfır trafik kazası can kaybı hedefleri için güvenlik teknolojilerini geliştirmeyi sürdürecek.