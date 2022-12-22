Honest Holding, yatırımlarına devam ediyor

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Belçika menşeli Le Pain Quotidien’i Aralık 2022’de bünyelerine kattıklarını belirterek, gelecek yıl da büyümelerini hızla sürdüreceklerini aktardı.

Gurmelerin gözde mekânı Le Pain Quotidien Türkiye ile büyümelerini ve istihdamını artıracaklarını belirten Deveci, 5 yılda 10 yeni şube açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Deveci, “Kurulduğumuz günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında alanın öncü şirketleri arasında yer alarak hizmet veriyoruz. Ödüllü şeflerin elinden çıkan eşsiz lezzeti ile gastronomi dünyasının en sevilen markalarından Le Pain Quotidien Türkiye’yi ailemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2022 yılında ülkemize getirdiğimiz Kolombiya’nın en kaliteli kahvesi Juan Valdez’in ardından büyümeye devam ediyoruz. Kaliteli ve ayrıcalıklı hizmet anlayışımızı, Le Pain Quotidien Türkiye’nin meşhur uzun masalarındaki kalabalık sofra kültürünün samimiyetiyle sunacağız. Tüm ürünleri organik ve tamamı özel tariflerle hazırlanan Le Pain Quotidien’in benzersiz mutfağının Türkiye’deki 4. şubesinin kapılarını birlikte açıyoruz. Göktürk Le Pain Quotidien, 20 Şubat tarihi itibarıyla hizmete geçiyor olacak” şeklinde konuştu.

Alain Coumont: "Le Pain Quotidien’in en iddialı iş birliği"

Le Pain Quotidien’in Kurucusu Alain Coumont ise, tariflerinin bir sır olmadığını ancak lezzetlerinin fark yaratarak kendini belli ettiğini ifade ederek, "Türkiye’deki yolculuklarını Honest Holding ile ilerletecek olmaktan heyecan ve keyif duyduklarını kaydetti.

Turizm ve gastronominin muhteşem ahenginin ayrılmaz bir ikili olduklarının altını çizen Coumont, Honest Holding’in turizm alanındaki vizyonuyla damak zevkine düşkünlerin, müdavimi oldukları Le Pain Quotidien’in en iddialı iş birliği olacağına inancının tam olduğunu vurguladı.