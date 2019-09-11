Hong Kong'lu fuar devi Türk firmalar için geldi

11 Eylül 2019

Hong Kong'da yaklaşık 1.250 firmanın katılacağı ve 26 bin uluslararası ziyaretçinin beklendiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nın Türk firmalarına Asya'ya açılmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Mega Show’un organizatör firması Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung dünyanın önde gelen tüm global alıcılarının bu fuardaki yerini alacağını söyledi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de fuara beşinci kez katıldıklarını ve katılımcı sayılarının her yıl arttığını belirtti.

Comasia’nın düzenlediği Mega Show fuar serisi Hong Kong’da her yıl Ekim ayında düzenleniyor. Hediyelik Eşya ve Promosyon, Ev ve Mutfak Eşyaları, Oyuncaklar ve Bebek Ürünleri, Noel ve Bayram Ürünleri, Spor Ürünleri, Kırtasiye, Giyim ve Moda Aksesuarları ile Sağlık ve Banyo Ürünleri olmak üzere başlıca 8 fuar 20-23 Ekim ve 27-29 Ekim olmak üzere iki ayrı tarihte düzenlenirken, bu fuarlara 130'dan fazla ülkeden 4 bin firma ve 50 bini aşkın uluslararası alıcı katılıyor.

Mega Show fuar serilerinin Çin’de yapılan Canton Fuarı'ndan sonra bölgenin en kapsamlı fuar hareketliliği olduğunu ve sadece uluslararası alıcılarla buluşmak değil aynı zamanda Asya pazarına girmek için büyük fırsat yarattığını belirten Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung, geçen sene 51 bin 500 alıcıyı ağırladıklarını belirtti. Bu fuarların 1992 yılından bu yana yapıldığını belirten Cheung, Türk firmaları için de yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarını kuvvetlendirmek için çok önemli bir şans olduğunu kaydetti.

Tüm dünyadan alıcılar gelecek

20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı için Türkiye'de sektörün önde gelen isimleri ile buluştuklarını anlatan Cheung, Türkiye'den her geçen sene daha yoğun bir katılım olduğuna işaret etti.

Yaptıkları temaslarda ilginin devam ettiğini gördüklerini kaydeden Cheung, "Mega Show fuar serisinin sadece Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı tarafına baktığımızda bu sene yaklaşık 1.250 firmanın katılması bekleniyor. Ziyaretçi sayısının da 26 bini geçeceğini düşünüyoruz. Bu fuar dünyada kalite ve fiyat olarak kendini kanıtlamış Türk ev ve mutfak sektörü için önemli bir fırsat sunuyor. Fuara katılan firmalar Avrupa ve ABD’den alım yapmaya hazır çok sayıda global alıcının yanı sıra Çin ve gelişmekte olan Asya ülkelerinden alıcılarla temasa geçebiliyor. Belli bir ürün temasına yönelik uzmanlık fuarı olarak, Türk mutfak, yemek odası, züccaciye ve yemek takımı imalatçı ve ihracatçılarının pazar erişimlerini genişletmeleri ve işlerini hızlı büyütmeleri için ideal bir platform sunuyor." dedi.

Mega Show fuar serilerinin her yıl 130’dan fazla ülke ve bölgeden 50 binden fazla uluslararası alıcıyı çektiğini vurgulayan Cheung, Hong Kong ve Güney Asya tedarik turuna çıkan tüm global alıcılar için buluşma noktası haline geldiklerini ifade etti. Cheung, fuara en fazla ziyaretçinin Hong Kong, Çin, ABD, Japonya ve Tayvan'dan geldiğini de sözlerine ekledi.

Çeşitli ülkelerdeki birçok önemli sektörel kuruluş ile yakın ilişki kurduklarını ve işbirlikleri gerçekleştirdiklerini anlatan Cheung, ayrıca düzenledikleri fuarlarda Çin, Tayvan, Hindistan, Tayland, Filipinler, Güney Kore, Vietnam, Türkiye ve Bangladeş gibi ülkeler tarafından ulusal ve bölgesel pavyonların kurulduğunu ifade etti. Cheung, ziyaretçi tarafında da dünya genelinde etkili sektör kuruluşları ve devletlerin ilgili ticaret kurumlarıyla yakın işbirliği yaparak, fuarları tanıtmaya ve satın alma gruplarını organize ederek fuarlarına katılmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

e- ticaret fuarı geliyor

Comasia olarak Mega Show serileri dışında ikisi Tayland ve biri Almanya'da olmak üzere 3 ayrı fuar organizasyonu daha yaptıklarını anlatan Cheung, bu fuarlara toplamda 4 bin 700 firmanın ve 60 bin ziyaretçinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Cheung, Comasia'nın Çin’in hızla büyüyen online alışveriş tüketici pazarına ve sınır ötesi e-ticaret işine dokunmak için Çin'de bir veya iki yıl sonra yeni bir sınır ötesi e-ticaret fuarı düzenlemeyi düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Burak Önder: Beşinci kez katılıyoruz

Toplantıda söz alan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de, EVSİD olarak Mega Show Fuarı’na bu yıl beşinci kez katılacaklarını ve her geçen gün katılımcı sayılarının arttığını söyledi.

Önder, "Hong Kong'daki fuar, Çin Guanzou da düzenlenen Canton fuarının hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle dünyanın dört bir yanından alıcılar tarafından ziyaret ediliyor. Canton fuarının en önemli olan 2. fazı sadece Çinli üreticilere açık ve Türk firmaları veya diğer Asya ülkelerinden üreticiler bu fuarda yer alamıyor. Bu nedenle biz Mega Show fuarına katılarak Canton fuarına gelen ziyaretçilere de ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Önder, şöyle devam etti:

"Çin'in zorlu vize süreçlerine karşın Hong Kong'a Türkiye dahil birçok ülke ziyaretçisi vizesiz girebiliyor. Oteller ve restoranlar batı standartlarında ve Mega Show fuarını ziyaret edip üreticilerle iş görüşmesi yapmak çok daha konforlu. Fuar idaresi her yıl olduğu gibi ithalatçı firmalara konaklama ve diğer harcamaları için destek veriyor ki bunlar da çok önemli. Fuarı ziyaret eden alıcılar ilk etapta kayıt olduklarında VIP statüsü alıyorlar ve fuarı ilk ziyaret ettikleri gün 100, ikinci ve üçüncü günlerde 125'er olmak üzere toplamda 350$ nakit iade alabiliyorlar. Ayrıca fuar idaresi alıcılar ile katılımcı firmaları bir araya getiren iş görüşmeleri hizmetini de ücretsiz sunuyor. Bu nedenle Mega Show un ziyaretçisi her geçen yıl artıyor."

Mega Show'un bir satış fuarı olduğuna dikkat çeken Önder, fuara gelen ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunun satınalma kararını fuarda verdiğini ve katılımcıların siparişle döndüğünü kaydetti. Önder, "Biz katılımcılarımız ile görüştüğümüzde Amerika, Meksika, Arjantin, Portekiz Avustralya gibi çok farklı pazarlardan alıcılardan sipariş aldıklarını belirtiyorlar. Her geçen yıl da fuar bizim için daha verimli hale geliyor. Bu nedenle bizim sektörümüz için Mega Show vazgeçilmez bir konumda." şeklinde konuştu.