Hong Kong’un fuar devi Türk mutfak sektörü ile bir araya geliyor

03 Eylül 2019

Hong Kong'un en büyük fuarlarından olan ve Türk firmalarının büyük ilgi gösterdiği Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor. Aralarında organizatör şirket Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung'in de olacağı heyet Türk mutfak sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek ve ardından temasları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Türk mutfak ürünleri sektörünün son dönemdeki gözde pazarlarından Uzakdoğu için kilit önem taşıyan bölgenin en büyük fuar organizasyonlarından Hong Kong'daki Mega Show'un yöneticileri Türkiye'ye geliyor. Aralarında organizatör şirket Comasia Limited'in Kurucu Direktörleri’nden Peter Cheung'in de olacağı heyet Türk mutfak sektörünün önde gelen temsilcileri ile görüşecek. Görüşmelerde Türk mutfak ürünlerinin Uzakdoğu'ya ihracatının nasıl artırılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak, ayrıca kalite ile rekabetçi fiyatları bir araya getirmesiyle sektöre önemli katkı sağlayan Mega Show’un sunduğu faydalar masaya yatırılacak.

Basınla bir araya gelecekler

Mega Show heyeti, Türk mutfak eşyaları sektörü temsilcileri ile yapacağı görüşmelerin ardından Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder'in de katılımıyla 11 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Ortaköy'deki Feriye Palace'ta basın mensupları ile bir araya gelecek.

Sektörün hedefi 2.75 dolarlık ihracat

Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar dolarlık bir ihracata ulaşan ev ve mutfak eşyaları sektörü bu yılı ise 2.75 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyor. Sektörün en çok ilgi gösterdiği bölgeler arasında geleneksel pazarların yanında Uzakdoğu da yer alıyor.

Hong Kong'daki Housewares&Kitchen Show 20-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuara Türkiye'den yoğun bir ilgi olması bekleniyor.