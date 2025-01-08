HSBC, 2025 yılı için altın fiyat tahminini yükseltti!

İngiliz finans kuruluşu HSBC, 2025 yılı için altın fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yılı için ons altın fiyatının ortalama 2 bin 625 dolar olacağına dair önceki tahminini 2 bin 687 dolar olarak güncelledi.

HSBC'nin analizinde, altın fiyatlarının 31 Ekim 2024 tarihinde 2 bin 790 dolarla rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekildi. Fiyatların bu seviyeden geri çekilmesine rağmen, altının tarihi yüksek seviyesini korumaya devam ettiği vurgulandı.

Altın fiyatlarının mali, ekonomik, finansal, jeopolitik ve ticari riskler nedeniyle 2025 yılında güçlü destek bulacağı öngörüldü. HSBC, yüksek fiyatların daha fazla arzı teşvik ederken fiziki talebi zayıflatabileceğini belirtti.

Bankadan yapılan açıklamada, “Yüksek fiyatlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve bazı OECD pazarlarında mücevher ve madeni para talebini azaltabilir. Ancak zayıf fiziki talep, yatırımcılar tarafından emilecek daha fazla miktarda külçe bırakacaktır” ifadelerine yer verildi.

HSBC’nin güncel tahmini, altına yönelik yatırımcı ilgisinin önümüzdeki dönemde de güçlü kalacağını gösteriyor. Banka, fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalara rağmen altının güvenli liman olarak tercih edilmeye devam edeceğini öngörüyor.