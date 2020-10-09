HSBC, 2050'ye kadar sıfır karbon salımı hedefliyor

09 Ekim 2020

HSBC CEO'su Noel Quinn, HSBC'nin en geç 2050'ye kadar tüm müşteri tabanında net sıfır karbon salımı hedeflediğini ve müşterilerinin bu dönüşümü sağlayabilmesi için 750 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında finansman vermeyi planladığını açıkladı.

Quinn, "COVID-19 ben dahil hepimiz için bir alarm niteliğinde; küresel ekonominin büyük olaylara bu durumda bir sağlık krizine karşı ne kadar dayanıksız olduğunu gördük ve bu da iklime dair yaşanacak bir krizin neler yapabileceği gerçeğini hatırlatıyor" dedi.

Quinn HSBC'nin, 2030'a kadar kendi faaliyetlerinde de net sıfır salıma ulaşmayı hedeflediğini ekledi.

NatWest gibi diğer İngiltere bankaları da benzer hedefler belirlese de HSBC'nin Asya odaklı müşteri tabanına ulaşmayı hedeflemesi bu zamana kadar küresel bir bankanın verdiği en önemli sözlerden biri oldu.

Kaynak: Reuters