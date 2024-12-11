HSBC direktörü 'Avrupa'dan baktı': Türkiye'ye yatırımcı ilgisi yüksek

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bir yıldan uzun süredir uygulanan ekonomi politikalarının etkisiyle uluslararası kurumların radarına girdi.

Kredi risk primi düşen Türkiye'nin kredi notu da birçok kuruluş tarafından yükseltildi. Uluslararası yatırımcıların da ülkeye ilgisinin olduğu belirtildi.

CNBC-e'ye konuşan HSBC Gelişmekte Olan Ülkeler Araştırma Başkanı Dr. Murat Ülgen, Türkiye'nin gelişen ülkeler liginde ön planda ve hala pozitif olunan bir ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

'Türkiye ve Güney Afrika’ya yatırımcı ilgisi yüksek'

Ülgen, Türkiye’de cari dengenin 'muazzam derece düştüğünü, büyümede keskin yavaşlama olmadığını ve enflasyonda düşüşün sürdüğünü' kaydetti.

"Türkiye’de yumuşak iniş ekonomi politikaları ve yönetiminin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor" diyen HSBC yöneticisi, "Risk priminin ve faiz indirim potansiyelinin yüksek, kurun ise görece istikrarlı olduğu ülkelere ilgi yüksek. Gelişen Avrupa bölgesinde Türkiye ve Güney Afrika’ya yatırımcı ilgisi yüksek, Asya’da Hindistan’dan Çin’e kayış var, Latin Amerika’da Brezilya öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.