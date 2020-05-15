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HSBC global ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, Nisan boyunca uygulanan karantina tedbirlerinin etkisi ile 2020 için global ekonomik büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü.

HSBC global ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü
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HSBC'nin yeni baş ekonomisti Janet Henry'nin bugün yayınladığı rapora göre, 2020 yılı için global GSYH daralma tahmini yüzde 4,8 oldu.

Nisan ayında yayınlanan raporda ise global ekonomide daralma tahmini yüzde 3,3 olarak ifade edilmişti. Gelişmiş ekonomileri için daralma tahminini yüzde 5,9'dan yüzde 7,1'e çıkaran HSBC, gelişmekte olan ekonomiler için tanminini yüzde 0,5'ten yüzde 1,7'ye revize etti.

HSBC, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 7 daralacağını tahmin ederken, Çin için büyüme tahminini ise yüzde 1,7 olarak ortaya koydu.

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