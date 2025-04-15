HSBC, Türk bankalarına yönelik tavsiyelerini güncelledi

HSBC, yayımladığı yeni analiz raporunda Türk bankalarına yönelik değerlendirmelerini güncelledi. Raporda, Türk bankalarının fiyat/kazanç (F/K) oranlarının, dokuz ay öncesine kıyasla daha da düşerek gelişmekte olan piyasa (GEM) bankalarına karşı yüzde 65'lik bir iskontoyla işlem gördüğü belirtildi. Bu durumun cazip bir risk-ödül profili sunduğu ifade edildi.

HSBC, Türk bankalarının F/K çarpanlarının benzer seviyelerde seyrettiği son dönemde, Türkiye’nin döviz rezervlerinin son derece negatif olduğuna dikkat çekerek, mevcut ortamın görece daha pozitif olduğu vurgusunu yaptı.

Akbank, Garanti ve İş Bankası için “Al” tavsiyesi korundu

HSBC, Akbank ve Garanti BBVA için “Al” tavsiyesini yinelerken, bu kararda bankaların defansif bilançoları, güçlü kâr ivmeleri ve yüksek özsermaye kârlılıklarının etkili olduğunu belirtti. İş Bankası için de "ucuz değerleme" ve "konsensüs tahminlerine göre yukarı yönlü potansiyel" nedeniyle “Al” notunu koruduğunu açıkladı.

Yapı Kredi için ise düşük sermaye getirisi ve göreceli değerleme iskontosunun sınırlı olması gerekçeleriyle mevcut “Tut” notunun muhafaza edildiği bildirildi.

Faiz indirimi beklentisi ötelendi

Raporda ayrıca, 19 Mart 2025’te yaşanan siyasi gelişmelerin faiz oranlarında beklenmedik bir yükselişi tetiklediği hatırlatıldı. HSBC, bu nedenle Haziran 2025’e kadar faiz indirimi beklemediğini duyurdu.

Bununla birlikte, yüksek kredi faizleri ve artan ücret gelirleri gibi faktörlerin, faiz artışının banka kârları üzerindeki olası negatif etkisini sınırladığı ifade edildi.

Kâr tahminlerinde revizyon ama güçlü görünüm korunuyor

HSBC, faiz ortamındaki değişiklikler doğrultusunda Türk bankaları için 2025 ve 2026 mali yıllarına ilişkin kâr beklentilerini ortalama yüzde 9 ve yüzde 12 oranında düşürdüğünü belirtti. Ancak buna rağmen Türkiye’nin de dahil olduğu CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde eşi benzeri olmayan, yüzde 67’lik iki yıllık bileşik kazanç büyüme (CAGR) potansiyeli gördüğünü vurguladı.

Raporda son olarak, Türk bankalarının güçlü sermaye yapıları, artan faaliyet gelirleri ve piyasa iskontosu sayesinde hâlâ cazip yatırım fırsatları sunduğunun altı çizildi.