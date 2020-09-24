HSBC: Türk ekonomisi 2020'de yüzde 3,1 daralacak, 2021'de yüzde 3,7 büyüyecek

24 Eylül 2020

Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,1 daralacağı ve 2021 yılında yüzde 3,7 büyüyeceği yönündeki tahminlerini sürdüren HSBC, 2022 yılında ise Türk ekonomisinih yüzde 4,3 büyümesini beklediklerini vurguladı.

HSBC, liradaki değer kaybı, artan borçlanma maliyetleri ve bastırılmış dış talep görünümü dikkate alındığında sabit yatırım cephesinde zayıflamanın yılın ikinci yarısında tekrar etmesini beklediklerini belirtirken, "Özel sektör ve kamu tüketimi kısa vadede toparlanmayı yönlendirecek" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin enflasyon resminde bir iyileşme olmadığına da işaret eden HSBC, manşet enflasyonun yıl sonuna kadar çift haneli bölgede kalmaya devam etmesini ve liradaki zayıflığın etkisi ile 2021 yılında ortalama yüzde 12,5 olmasını beklediklerini ekledi.

Cari işlemler açığının beklendiği gibi ikinci çeyrekte hızlandığına dikkat çeken HSBC, Türkiye'nin cari açığının yıl sonunda 30,7 milyar dolar ile GSYH'nın yüzde 4,6'sına ulaşmasını, 2021 yılında ise açığın GSYH'ya oranının yüzde 5,8'e yükselmesinin beklendiğini vurguladı.

HSBC, temmuz-ağustos dönemindeki güçlü vergi geliri büyümesi sonrasında bütçe açığının GSYH'ya oranına yönelik 2020 tahminini yüzde 7'den yüzde 5,5'e revize etti.

Raporda global ekonomi için 2020 yılı daralma beklentisini yüzde 4,8'den 4,1'e revize edern HSBC, 2021 büyüme tahminini yüzde 5,1'den 4,7'ye indirdi ve 2022'de büyümenin yüzde 3,1 olacağını tahmin etti.

Gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 5,6 daralma, 2021 yılında yüzde 4 büyüme bekleyen HSBC, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 2 daralacaklarını ve 2021'de yüzde 5,6 büyüyeceklerini öngördü. 2022 yılında ise gelişmiş ekonomilerin yüzde 2,3 ve gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 4,1 büyüyeceğini tahmin etti.