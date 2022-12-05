HSBC Türkiye, gençlere benzersiz bir eğitim ve gelişim hizmeti sunacak

Gençlere, finansal okuryazarlığın yanı sıra geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı amaçlayan; ‘Skills for Future” isimli program ile ilgili bilgi veren HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “Programa seçilecek 250 üniversite öğrencimiz 8 hafta boyunca hem YGA’nın ‘Sosyal Etki’ eğitimlerinden geçecek hem de ekip arkadaşlarımızın ve sektörün önde gelen uzmanlarının Finans, Teknoloji, Risk Yönetimi, Satış ve Pazarlama konularında verdiği teknik eğitimleri tamamlayacak. Bunun yanında, gençlerimiz online buluşmalarda ülkemizin ve dünyanın önde gelen bilim insanları ve iş dünyasının liderleriyle bir araya gelme fırsatı bulacak. Ayrıca, programı en yüksek puanla tamamlayan 30 öğrencimiz projeleriyle Ideathon'da yarışacak” dedi.

Program kapsamında mezun olan öğrencilerin YGA’nın ‘en parlakların en dezavantajlıya son teknolojiyi ve bilgiyi taşıması’ vizyonu ile imkanları sınırlı, hayalleri sınırsız 1600 ortaokul öğrencisine finansal okuryazarlık eğitimleri verileceğini de aktaran Kervancı, “Program paylaşım seanslarıyla daha da büyük bir sosyal etki yaratacak. Bu manada kendini besleyen, büyüten, öğrenenlerin alttakileri eğittiği, erişimi ve sosyal etkisi yüksek bir yapıya sahip. Projemizle gençlerimiz için birbirlerinden ve rol modellerden öğrendiği, liderlerden ilham aldığı, çözüm ve etki odaklı bir eğitim ve gelişim yolculuğu tasarladık” bilgisini paylaştı.