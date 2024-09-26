HSBC, Türkiye'de politika faizinin bu yıl boyunca sabit kalmasını bekliyor

HSBC tarafından yapılan değerlendirmede "Kısıtlayıcı para politikası duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi, olağanüstü yüksek enflasyon ve çıpalanmamış enflasyon beklentileriyle başa çıkmak için gerekli olabilir. Baz senaryomuz, 2025'te önden yüklemeli bir gevşeme döngüsü öngörmektedir" denildi.

Banka hazırladığı raporda, enflasyonda düşüş hızının 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ifade etti. HSBC'nin Türkiye için enflasyon tahmini 2024 sonunda yüzde 58,6, 2025 sonunda yüzde 31,9 ve 2026 sonunda yüzde 19,8.

Türkiye'den enflasyon beklentilerinin hala yüksek olduğuna vurgu yapan banka, hizmet enflasyonunda şu ana kadar kaydedilen iyileşmenin mal enflasyonundaki iyileşmenin gerisinde kaldığına dikkat çekti.

Banka, cari açığın bu yıl sonunda GSYH'nin yüzde 2'sinin altında kalmasını öngörüyor anca bir dizi dış şokların bu tabloyu değiştirebileceğine işaret etti.

HSBC, 2025'in ilk yarısında 1.350 baz puan, 2. yarısında 650 baz puan indirilerek aralıkta yüzde 30'a gerilemesini öngördü. HSBC, TCMB politika faiz oranının bu yılsonu yüzde 50,00, 2025 yılsonu yüzde 30,00, 2026 yılsonu yüzde 18,00 olarak açıkladı.

Risklere dikkat çekildi

HSBS, raporunda risklere de dikkat çekerek "Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yeniden ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir" ifadelerini kullandı.