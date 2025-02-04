HSBC’den Çin’e küresel ticaret uyarısı: Stratejisini gözden geçirmeli!

HSBC ekonomistleri, Çin’in küresel tedarik zincirlerindeki rolünü sağlamlaştırmak için denizaşırı yatırımlarını artırması gerektiğini öne sürdü. Bankanın hazırladığı raporda, Çinli firmaların 2018’de başlayan ABD-Çin ticaret savaşının ardından üretimi nihai tüketicilere yaklaştırmak amacıyla doğrudan yatırımlara yöneldiği belirtildi.

HSBC’ye göre, Çinli şirketler daha düşük işgücü maliyetlerine sahip gelişmekte olan ekonomilere yatırım yaparak üretimi bu bölgelere kaydırıyor. Ancak Çin, bu ülkelerde üretilen malların ikamesi daha zor olan bileşenlerini sağlamaya devam ediyor. Bu durum, Çin’in küresel tedarik zincirindeki önemini sürdürmesini sağlıyor.

Ekonomistler, ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizliklerin Çin’in ihracat alternatiflerini değerlendirmesine neden olduğunu ve özellikle ASEAN ülkelerine ihracatın artırılmasının bir strateji olarak öne çıktığını vurguladı. Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi tehdidinin ve artan dış baskının Pekin’in daha fazla teşvik ve reform gerçekleştirmesi için bir katalizör olabileceği belirtildi.

HSBC, Çin’in küresel tedarik zincirlerindeki yerini koruyabilmesi için doğrudan yabancı yatırımlarını artırması ve ticari ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini savundu.