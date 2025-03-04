HSBC'den Ukrayna-Rusya anlaşma değerlendirmesi: Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

HSBC, olası bir Ukrayna-Rusya barış anlaşmasının, enerji fiyatları, ticaret ve yeniden inşa faaliyetleri açısından Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye'nin beklentileri için önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Bölgesel büyümeye katkı sağlayabilir

HSBC, barış anlaşmasının olasılığına rağmen, birçok belirsizlik ve jeopolitik değişim riskine rağmen Orta ve Doğu Avrupa'daki askeri harcamaların kalıcı olarak daha yüksek seviyelere çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu vurguladı. Banka, AB mali kurallarının, daha yüksek harcamalara imkan verecek şekilde yenilenmesinin gündeme gelebileceğini ve bu durumun bölgesel büyümeye katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Cari hesap dinamiklerinde daha büyük bir olumlu etki

Bankanın açıklamasına göre, olası barış anlaşmasının enerji fiyatlarını düşürse de, mevcut durumda enerji fiyatlarının büyük ölçüde sübvanse edilmesi nedeniyle enflasyon üzerindeki etkisi ihmal edilebilir seviyede kalacaktır. HSBC, düşük enerji maliyetlerinin ise cari hesap dinamiklerinde daha büyük bir olumlu etki yaratacağını öngörüyor.

Türkiye içinse Ukrayna ile ticari ilişkiler daha mütevazı olsa da, inşaat sektörünün bu süreçten faydalanma konusunda iyi bir konumda olduğu ifade ediliyor. HSBC, "Barışın Türkiye için daha önemli etkinin cari hesap dinamikleri üzerinde olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.