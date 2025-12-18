HSBC’nin bir numarasından skandal yatırım

City AM’in haberine göre HSBC’nin yeni başkanı Brendan Nelson, Future Fuels adlı biyoyakıt arama şirketine ortak ve yatırımcı oldu. Bu şirket, Future Capital Partners tarafından yürütülen ve Elysian Fuels adı verilen daha geniş bir vergi avantajı odaklı yatırım yapısının parçasıydı. Bireysel yatırımcılara “başlangıç sermayesinin beş katına kadar getiri” ve düşük vergi yükü vaat ederek pazarlanmıştı.

Yüksek beklenti, büyük kayıp

Fon yüzlerce yatırımcıdan on milyonlarca sterlin topladı. Bazı bireysel yatırımcılar 100 bin sterlinin üzerinde katkı sağladı. Ancak Future Fuels, yatırım yaptığı biyoyakıt girişiminin başarısız olması sonrası 2017’de tasfiye edildi ve şirket varlıklarının değeri sıfıra indirildi.

Tasfiye edildi

Future Capital Partners da daha sonra “Eclipse” adlı başka bir vergi kaçınma planı nedeniyle tasfiye edildi. Birleşik Krallık Vergi Dairesi (HMRC), hem Elysian Fuels yapısını hem de bireysel yatırımcıların vergi avantajlarını incelemeye aldı.

Dönemin Maliye Bakan Yardımcısı David Gauke, bu tür planların kötüye kullanımına karşı sert önlemler alınacağını açıklamıştı. Fonun çöküşü, finansal ombudsmanlara çok sayıda şikâyete yol açtı; bazı varlık yöneticileri ise Mali Tutum Otoritesi (FCA) tarafından yasaklandı.

HSBC’den açıklama: Ortaklıktan ayrıldı

HSBC, Brendan Nelson’ın yatırımı yaptığı dönemde fonun meşru görüldüğünü belirtti. Vergi avantajlarının sorgulanmasının ardından Nelson’ın elde ettiği vergi faydasını geri ödediği ve ortaklıktan ayrıldığı ifade edildi.