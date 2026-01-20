HSBC’nin SASA’daki payı yüzde 10’un altına geriledi

HSBC Holdings, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 15 Ocak 2026 tarihinde SASA Polyester Sanayi A.Ş. paylarında toplam 1 milyar 732 milyon 917 bin 654 adet paya karşılık gelen işlem gerçekleştirdiğini duyurdu. Söz konusu işlem sonrası HSBC’nin SASA’daki toplam payı yüzde 10 eşiğinin altına indi.

Bildirimde yer alan bilgilere göre, HSBC’nin SASA sermayesindeki payı işlem öncesinde yüzde 13,367 seviyesinde bulunurken, işlem sonrasında yüzde 9,412 olarak gerçekleşti.

HSBC açıklamasında, ilgili payların büyük bölümünün SASA’nın dönüştürülebilir tahvil ihracıyla bağlantılı olarak yürütülen riskten korunma (hedging) işlemleri kapsamında, ödünç pay mekanizması yoluyla elde tutulduğunu belirtti. Delta plasmanının takasının tamamlanmasının ardından bu payların önemli bir kısmının ilgili pay sahiplerinin hesaplarına iade edileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu payların ekonomik bir sahiplik anlamına gelmediği, HSBC’nin esas aracılık faaliyetleri kapsamında karşılıklı takas pozisyonlarına yönelik finansman sağladığı ve bu nedenle SASA hisselerinde doğrudan bir ekonomik riske maruz kalmadığı vurgulandı.

HSBC’nin, ihtiyaç duyulması halinde dönüştürülebilir tahvilin tamamını karşılayacak miktarda ilave payı ilgili hissedardan yeniden ödünç alabilme imkanına sahip olduğu da bildirildi.