Huawei ICT Day’de yenilikçi dijital dönüşüm ele alındı

Şirket açıklamasına göre Huawei ICT Day, IDC Türkiye iş birliğiyle İstanbul’da, gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm ve altyapı teknolojileri ile veri merkezi ağ teknolojilerindeki yenilikler, etkinliğin temel konuları arasında yer aldı. Huawei’in farklı endüstriler için sunduğu yeni ürün ve çözümler de katılımcılara tanıtıldı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Genel Müdürü James Pan yaptı. Bir ülke veya bölgenin gelecekte ekonomik olarak nasıl gelişeceğnin, büyük oranda, dijital dönüşüm sürecini nasıl yönettiğine bağlı olduğunu dile getiren Pan, “Gelecekte, endüstriler kaçınılmaz olarak dijital yeteneklerini geliştirmeye odaklanacak. Dijital altyapıdaki gelişim ise dijital teknolojileri temel iş senaryolarına ve üretim süreçlerine dahil etmenin anahtarı haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Huawei Depolama Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Frank Zhang ise dengeli çoklu bulut veri altyapısının, işletmelerin dijital dönüşüm deneyimine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Huawei verilerine göre, her işletmenin yıl bazında ikiye katlanan, 100›den fazla veri uygulamasına sahip olduğunu kaydeden Zhang, veri koruma konusunun ciddiye alınması gerektiğine değindi. Doğal afetler, virüs saldırıları ve yasa dışı girişler, veri konusunda tehdit oluştururken, büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu söyleyen Zhang, “İstatistikler, tek bir fidye yazılımı saldırısından kurtulmanın ortalama toplam maliyetinin, 2021’de 1.85 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Ayrıca, yeşil ve enerji tasarrufu odaklı teknolojiler de veri depolama için son derece önemlidir. Veri merkezi depolama cihazları, 1 terabayt kapasite başına yılda ortalama 300 KV/ saat enerji tüketiyor. Veri hacmi arttıkça depolama güç tüketimi de artmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.