Huawei ile Qualcomm (QCOM) anlaştı: ABD’deki patentler el değiştiriyor

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Huawei ile Qualcomm (QCOM), yıllardır küresel teknoloji rekabetinin en kritik alanlarında karşı karşıya gelen iki patent portföyünü yeni bir anlaşmayla birbirine açtı. Anlaşma 5G, yapay zekâ, bilişim ve ağ teknolojilerini kapsıyor.

İlk kez 5G de anlaşmaya girdi

Huawei’nin açıkladığı çok yıllı anlaşma, iki şirketin patent portföylerini karşılıklı olarak lisanslamasına imkan tanıyor.

Anlaşmanın en dikkat çekici bölümü 5G teknolojileri oldu. Huawei ile Qualcomm arasındaki patent ilişkisi uzun yıllara dayanmasına rağmen yeni anlaşma, iki şirket arasındaki lisanslama çerçevesinin 5G teknolojilerini de doğrudan kapsadığı yeni bir döneme işaret ediyor.

Tarafların portföyleri bilişim, yapay zekâ ve ağ teknolojilerini de içeriyor.

Qualcomm Huawei’nin ABD patentlerini alacak

Anlaşma yalnızca karşılıklı patent kullanımıyla sınırlı değil. Qualcomm, Huawei’ye ait bazı ABD patentlerini satın alacak. Satış kapsamındaki patentlerin bilişim, yapay zekâ, ağ teknolojileri ve diğer teknoloji alanlarında olduğu açıklandı.

Huawei hangi patentlerin el değiştireceği veya işlem bedelinin ne kadar olacağı konusunda ayrıntı vermedi. Patent satışının tamamlanması ise gerekli düzenleyici onayların alınmasına bağlı.

ABD kısıtlamalarına rağmen patent bağı sürüyor

Huawei, 2019’dan bu yana ABD’nin uyguladığı ticaret kısıtlamalarının merkezindeki teknoloji şirketlerinden biri.

Bu süreç şirketin gelişmiş çiplere ve bazı kritik Amerikan teknolojilerine erişimini sınırlandırırken Huawei, kendi araştırma ve geliştirme kapasitesine ve patent portföyüne daha fazla ağırlık verdi.

Yeni anlaşma, ticaret ve teknoloji kısıtlamalarına rağmen ABD ile Çin’in en büyük teknoloji şirketleri arasındaki patent bağımlılığının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Huawei’nin elinde 165 binden fazla aktif patent var

Huawei’nin resmi verilerine göre şirket 2025 sonu itibarıyla dünya genelinde 165 binden fazla aktif patente sahip. Şirket aynı dönemde ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore’deki büyük teknoloji şirketleriyle 260’tan fazla patent lisanslama ve çapraz lisanslama anlaşması imzalamış durumda.

Huawei yalnız mobil iletişimde değil, Wi-Fi ve diğer bağlantı teknolojilerinde de önemli patent portföylerinden birine sahip.

Qualcomm’un 5G lisans ağı 200 anlaşmayı geçti

Qualcomm tarafında da patent lisanslama şirketin temel gelir ve teknoloji stratejisinin önemli parçalarından biri.

Şirketin resmi verilerine göre Qualcomm’un 5G teknolojilerini kapsayan lisans anlaşmalarının sayısı 200’ün üzerinde bulunuyor.

Qualcomm ayrıca dünya genelinde 100’den fazla ülke ve bölgede 200 binden fazla verilmiş veya başvurusu devam eden patente sahip olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle Huawei ile yapılan anlaşma yalnız iki şirket arasındaki bir lisans sözleşmesi değil, mobil iletişimden yapay zekâya uzanan temel teknolojilerde dünyanın en büyük iki patent portföyünün yeniden kesişmesi anlamına geliyor.

Teknoloji rekabetinde işbirliği kapısı tamamen kapanmadı

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti son yıllarda çiplerden yapay zekâya kadar genişlerken Huawei–Qualcomm anlaşması farklı bir tablo ortaya koyuyor.

İki şirket hem birbirlerinin teknolojilerini kullanmaya devam edecek hem de bazı Huawei patentleri Qualcomm’un mülkiyetine geçecek.

Bu yapı, teknoloji şirketlerinin aynı pazarda rakip olsalar bile küresel standartlar ve temel patentler nedeniyle birbirlerinden tamamen kopmalarının kolay olmadığını gösteriyor.

Anlaşmanın nihai olarak tamamlanması için düzenleyici onay sürecinin sonuçlanması bekleniyor.