Huawei Mate 50 Pro Türkiye’de satışa sunuldu

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate 50 Pro, simetrik Uzay Halkası Tasarımı ve şık tasarımı ile akıllı telefon estetiğinde ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor. Sağlam "Kunlun Glass" düşme direncini 10 kat artırıyor. Mate 50 Pro telefonlar ayrıca, bir Mate akıllı telefonda şimdiye kadar görülen ilk 10 ölçekli ayarlanabilir fiziksel diyaframa ve çok yönlü fotoğrafçılık özelliklerine sahip Ultra Diyaframlı XMAGE kamerası bulunuyor.

Huawei Mate 50 Pro, Çin'de Beidou Uydu Mesajlaşma özelliklerini destekleyen ilk tüketici akıllı telefonu olarak mobil ağ iletişiminde yenilikler getiriyor. Bu sağlam özellikler, Mate 50 Pro’da ilk kez sunulan ve çok çeşitli akıllı hizmetler veren EMUI 13 işletim sistemi tarafından daha da geliştiriliyor.

Huawei "Kunlun Glass", İsviçre'nin SGS'sinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikası ile doğrulandığı gibi, kompozit iyon güçlendirmesinin sonucu olan ve onu daha esnek ve düşmeye karşı dayanıklı kılan 10 katrilyon düzeyinde nanokristalden oluşuyor. Bu, Mate 50 Pro modellerini şimdiye kadar bu sertifikayı alan ilk telefonlar yapıyor. Huawei Mate 50 Pro telefonlar ayrıca su altında 6 metreye kadar IP68 dereceli su direncini destekleyerek ıslak ve tozlu ortamların üstesinden kolayca gelmelerini sağlıyor.