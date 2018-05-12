Hububat alım fiyatına yüzde 12 zam yapıldı

12 Mayıs 2018

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatlarında yüzde 12 artışa gidiyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Kırsal Kalkınma Projesi'nde yaptığı konuşmada, "2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam" dedi.

Yıldırım, "Bir müjdemiz var. Bunu da paylaşmak istiyorum" ifadesini kullanarak, "Buğday alım fiyatı. -Hububat deniyor, arpa da var vesaire- Geçen sene ton başına 940 lira fiyat veriyorduk. Bunlar referans fiyatı. Çünkü tefeciler ölü parasına almak istiyor. Bir referans fiyatı olmayınca 700 liradan verirse alayım diyor. İşte burada Ofis devreye giriyor ve devreye girip getir bana ver diyor. Bu sene bu fiyatı tekrar gözden geçirdik ve bin 50 liraya çıkardık. Yüzde 12 artış yaptık, Allah bin bereket versin" diye konuştu.