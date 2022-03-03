Hububat sektörü ihracatı şubatta yüzde 52,7 arttı

Hububat sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı şubat ayında da sürdürdü. Şubat ayında Türkiye ihracatı yüzde 25,4 artışla 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, sektör ihracatı aynı dönemde 969,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün şubat ayı ihracatı 2021’in aynı dönemine göre yüzde 52,7 oranında artış kaydetti.

En çok ihracat Irak’a

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Adayı Kazım Taycı, “Sektör olarak şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 artış yakaladık. Şubat ayında Irak’a yüzde 132’lik artış ile 211 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Irak’tan sonra en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 4 ülke 55 milyon dolar ile Suriye, 53,5 milyon dolar ile ABD, 37,7 milyon dolar ile Libya ve 34 milyon dolar ile Cibuti oldu. Bizler her zaman ülkemiz için çalışacağız. Sektörümüzü büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.