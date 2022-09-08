Hububat sektöründen 8 ayda 7,2 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yılın ilk sekiz ayında 7.2 milyar dolar hububat ihracatı gerçekleştiğini belirterek, 13 milyar dolarlık yıl sonu hedefine ulaşmayı beklediklerini söyledi. İhracat beklentilerinin bu yıl oldukça yüksek olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, Türk sanayicisi ve ihracatçısının bu ihracat rakamlarına hazır olduğunu vurguladı.

Ağustos ayı hububat ihracat karnesini değerlendiren Tiryakioğlu, “Ağustos ayında ihracat rakamlarımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 28 artışla yaklaşık 1 milyar dolar civarında gerçekleşti. 2021 yılının ilk 8 ayında 5.5 milyar dolar olan ihracatımız ise 2022 yılının aynı döneminde yüzde 30,3 artışla 7.2 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde sektörümüz 211 ülkeye ihracat yaptı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye gelmekte. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ürünler de bitkisel yağ, bisküvi pasta ve buğday unu” dedi.

Yapay zeka ve tarım TOKİ’leri vurgusu

Tiryakioğlu, tarımda verim ve rekoltenin artması için yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Tarımda yapay zeka modelinin uygulanması ve arazi toplulaştırması ile Türkiye’nin tarımsal üretimde üst sıralara yerleşebileceğini açıklayan Tiryakioğlu, "Tarımda yapay zekayı uygulamak zorundayız. Mutlaka ama mutlaka bilimle tarımın birleşmesi gerekiyor. İlgili bakanlıklarımızla da görüşüyoruz ve hedeflerini bu yöne çevirmiş durumdalar. Bizlerin toprak ve kültür yapısı biraz daha farklı. Kazakistan, Ukrayna, Kanada ve Amerika gibi ülkelerde çok geniş topraklar var. Bizlerin toprakları miras yoluyla bölündüğü için parçalı ve küçük arazilerden oluşmakta. Bizim burada toplulaştırmanın dışında birlikte yönetim modelini yaniı tabiri caiz ise tarım TOKİ’lerini oluşturmamız gerekiyor. Bu sisteme geçersek şu an ülkemizdeki rekolte oranları iki, iki buçuk kat artış sağlayabilir. Bu uzun vadeli bir proje. Bu projeyi Türkiye’de mutlaka gerçekleştirmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

"Tahıl koridoru ile dünyada gıda krizinin önüne geçildi"

Tiryakioğlu, tahıl koridoru konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların gerekli desteği verdiğini ve bu uygulama ile dünyada olası gıda krizlerinin önüne geçilmiş olduğunu söyledi.

Tahıl koridoru uygulaması ile aynı zamanda Türkiye’nin rekabet avantajı da elde ettiğini dile getiren Tiryakioğlu, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgili bakanlıklarımıza tahıl koridoru konusunda verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sektör olarak da şahıs olarak da bu sürecin içinde olduğumu düşünüyorum. İlgili bakanlıklarımıza da bu konuda çok ciddi görüşlerimizi beyan ettik. Ukrayna Tarım Bakanı ile de uzun uzun bir görüşme gerçekleşirdik. Böylelikle hem dünyadaki gıda krizinin önüne geçilmiş oldu hem Türkiye’deki gıda enflasyonunun önüne geçilmiş olundu. Hem de Ukrayna’daki o toprakların heba olmaması için tekrar ekilmesi için pozitif etki ettiğini düşünüyoruz. Türkiye de arabuluculuk konusunda bir kez daha kendisini ispatlamış oldu. Bu konuda çok mutlu ve gururluyuz. Sektör olarak Ukrayna’dan çok fazla ithalat yapan firmalarız. Rusya ve Ukrayna bu bağlamda birbirlerine fazlasıyla rakipler. Rakibin biri giderse bu ticaret yapan firmaların dezavantajına oluyor. Ukrayna’nın gelmesiyle tekrar rekabet avantajını elde etmiş olduk” açıklamasında bulundu.