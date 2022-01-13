Hububat ve bakliyatta hedef, 12 milyar dolarlık ihracat

Hububat ve bakliyat sektörü 2022 yılına yeni ihracat hedefleri doğrultuda çalışmalarına hız kazandırmaya hazırlanıyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, sektörlerinin 2021 ihracatının yüzde 25,5 artışla 9 milyar 156 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Okutur, “Pandemi gibi zorlu koşullara rağmen yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları başarıyla aştık. Yeni yılla birlikte yönetim kurulumuzla gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde de yeni hedefler belirledik. Bu yıl sektör olarak 12 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

En çok ihracat artışı ABD’ye yaşandı

2021 yılında hububat sektöründeki ihracat rakamlarını değerlendiren Okutur, bu yıl ihracat yapılan ülke sayısının 192 olduğunu aktardı. Geçen yıl ABD’ye yapılan ihracatın 2020’ye göre yüzde 40,8, Irak’a yüzde 26,4 Almanya’ya yüzde 7,7, İsrail’e 26,2 ve Birleşik Krallık’a ihracatın yüzde 18 değer bazında artış gösterdiğini bildirdi.

Ürün bazında artışlarla ilgili de açıklama yapan Okutur, şeker ve şekerli mamuller ihracatı 2020 yılına göre yüzde 33,1, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 11, diğer gıda müstahzarları ihracatı yüzde 4,9, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 19,9, değirmencilik ürünleri ihracatı ise yüzde 2,1 arttığını duyurdu.

Fuarlara katılım organizasyonları devam ediyor

İHBİR olarak 2021 yılında seyahat kısıtlamaları ve diğer olumsuzluklara rağmen ilki Rusya’da daha sonra ABD’de ve Meksika olmak üzere 3 fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Okutur, üyelerini her koşulda dünyanın farklı pazarlarda ürünlerini sergilemelerine yardımcı olduklarını kaydetti.

Almanya Köln’de düzenlenecek olan Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı’nın (ISM 2022) Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu İHBİR olarak gerçekleştireceklerini belirten Okutur, “Üretici ve ihracatçı firmalarımız ISM fuarından çok memnun ayrılarak, önemli iş bağlantıları kuruyorlar. Birlik olarak fuarlarımızı dünyaya açılan bir kapı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Fiziki heyet programları başlıyor

Pandemi nedeniyle alım heyeti programlarına ara vermeden devam ettiklerini ve fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen etkinlikleri dijital ortama taşıdıklarını kaydeden Okutur, üyelerinin en prestijli firmaların alıcılarıyla birebir görüşme imkanı bulduklarını anlattı. Okutur, üyelerinin alım heyeti programlarına çok yoğun bir talep gösterdiğini ve 2021 yılında toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.