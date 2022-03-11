Hububata 50 liralık ek prim desteği

ANKARA (DÜNYA)

Vahit Kirişci’nin Tarım ve Orman Bakanı olarak atanmasının ardından, tarım sektörüne yönelik ikinci mevzuat değişikliği de hububat üretiminin artırılmasına yönelik tarımsal destek kaleminde oldu.

Rusya Ukrayna savaşının özellikle hububatın iç piyasada arzını olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla bu ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik destek kalemleri yürürlüğe girdi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf ve tritikale ürünlerine yönelik bir defaya mahsus 50 liralık ek girdi desteği ödenecek.

Ayrıca 2022 yılı sertifikalı tohum destek miktarları da yeniden belirlendi. Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltik için 16 lira olan destek 24 liraya yükseltildi. Diğer ürünlerin sertifikalı tohum desteğinde değişiklik yapılmadı.

Hafta başında da atıl arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik yatırımlara yüzde 75’e kadar hibe desteği verilmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girmişti.