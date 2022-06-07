Hububatta yıl sonu ihracat hedefinin yarısına ilk 5 ayda ulaşıldı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), hububat sektörü ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, İHBİR’in 2022 yılı Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,75 artışla 223,1 milyon dolara ulaştı.

Hububat sektörünün Türkiye geneli mayıs ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,41 artışla 874,4 dolara ulaştı. İlk beş aydaki ihracat da yüzde 32,2 artışla 4,46 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece sektörün sene sonu için hedeflediği 9 milyar dolarlık ihracatın yarısına ilke beş ayda ulaşılmış oldu.

En fazla ihracatı ABD'ye

İHBİR’in Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ABD, Irak ve Tunus olarak sıralandı. Birlik, ABD'ye yüzde 22,27 artışla 22,3 milyon dolar, Irak'a yüzde 54,8 artışla 15,3 milyon dolar, Tunus'a da yüzde 5 bin artışla 10,4 milyon dolar ihracat yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde ise İHBİR'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke 298,6 milyon dolarla ABD, 194,6 milyon dolarla Irak ve 114,2 milyon dolarla Almanya oldu.

Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat şeker ve şeker mamullerinde gerçekleşirken, onu diğer gıda müstahzarları ve pastacılık ürünleri takip etti.

Türkiye geneli hububat sektörü ihracatında ise hem Mayıs ayında hem de Ocak-Mayıs döneminde ilk sırada Irak yer aldı. Sektör Irak'a beş ayda yüzde 43 artışla 1,97 milyar ihracat gerçekleştirirken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 19,25 oldu. Irak'ı 658,5 milyon dolar ihracatla Birleşik Devletler ve 580,6 milyon dolarla Suriye izledi.

Bu dönemde hububat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ürün grubu 2,35 milyar dolarla pastacılık ürünleri oldu. Değirmencilik ürünlerinin ihracatı 1,9 milyar dolar, bitkisel yağ ihracatı da 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Sektörün ihracatını çok daha yükseklere çekebiliriz”

Rakamları değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, sektörün ihracatta da hızlı bir ivmeyle yoluna devam ettiğini söyledi. Hububat sektörünün Türkiye geneli ihracatının ilk beş ayda 9 milyar dolarlık yıl sonu hedefinin yarısına ulaştığına işaret eden Taycı, “Dünyada güçlü bir talep ve bizim sektörümüz için de fırsatlar var. Özellikle şimdiye kadar fazla giremediğimiz Asya ve Latin Amerika pazarı için özel çalışmalar yapacağız. Çin, Kore ve Japonya gibi pazarlarda tutunmayı başarırsak sektörün ihracatını çok daha yükseklere çekebiliriz.” ifadelerini kullandı.