Hükümet 2025 sonu enflasyon hedefini açıkladı! (Enflasyon ne zaman düşecek?)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak ekonomi politikaları ve enflasyon hedefleri hakkında konuştu.

Yılmaz, enflasyonla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü, Mayıs 2024'te yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonun yılsonu itibarıyla yüzde 44'e kadar geriletildiğini dile getirdi.

Yılmaz, "Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz" dedi.

'İstikrar yatırım ortamını güçlendirecek'

Cumhurbaşkanı yardımcısı, düşük enflasyon ortamının sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu, fiyat istikrarının yatırım ortamını güçlendirip ekonomik öngörülebilirliği artıracağını kaydetti.

Yılmazş şöyle devam etti: "Geçmişte en hızlı büyüdüğümüz dönemler, düşük enflasyonun sağlandığı zamanlardır. Bu nedenle enflasyonu düşürmek, aynı zamanda büyümeyi kalıcı hale getirmek anlamına geliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gelir dağılımı bozulurken, düşük enflasyon ortamında sosyal adalet güçleniyor ve refah düzeyi artıyor. 2025 yılı enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz."

Rakamlarla örnek verdi

Yılmaz, 2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracatla tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını ifade ederek "Turizm gelirleri 60 milyar dolar seviyelerine çıkarak ekonomimize güçlü bir katkı sağladı. Cari açık, geçen yıl yüzde 4 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 1'in altına düşerek dış finansman ihtiyacımızı azalttı. Merkez Bankası rezervleri 167 milyar dolar seviyesine çıkarak Türkiye'yi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirdi. 2024 Kasım itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 32 milyon 748 bine ulaşarak, işsizlik oranı tek hanelerde kalmaya devam etti. Türkiye'nin CDS risk primi 700 seviyelerinden 260'lara kadar gerileyerek, dış finansman maliyetlerinde 7-8 milyar dolar tasarruf sağladı" bilgisini verdi.