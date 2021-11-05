Hükümet asgari ücret için sahada: "Asgari ücret gündemden çıkacak"

ANKARA - DÜNYA

Kamuoyunun merakla beklediği 2022 yılı asgari ücretine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli bir açıklama yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda kamuoyu beklenti ve temennilerini belirlemek için Türkiye çapında anket benzeri derin bir araştırma yaptıklarını söyledi.

Bilgin, “Hesaplamamızı yaparken işçileri koruyan, asgari ücreti Türkiye gündeminden çıkaracak rahatlama sağlayacağımızı şimdiden söyleyeyim.” dedi.

“Asgari ücrette gerekli hassasiyet gösterilecek”

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da dün Türkiye 2023 Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan birisi, vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz, asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” dedi.