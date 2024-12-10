Hükümet düşüren bütçe krizi sonrasında Fransa'dan yeni adım
Fransa'da 2025 bütçesi konusunda uzlaşı sağlanamamasının ardından muhalefetin gensoru önergesi ile düşürülen hükümet, olası bir kapanmayı engellemek için 'özel bütçe yasa tasarısı' sunacak. Yeni yıl bütçesinin henüz onaylanamadığı ülke, kamu borçları nedeniyle zor durumda kalmamak için önlem almaya çalışıyor.
Fransa'da düşürülen hükümet, olası bir kapanmayı engellemek için 'özel bütçe yasa tasarısı' sunmaya hazırlanıyor. Konuya yönelik açıklamada bulunan düşen hükümetin bütçeden sorumlu Bakanı Laurent Saint-Martin basına yaptığı açıklamada, 'özel tasarının ülkede kapanmayı önleyeceğini' belirtti.
Yarınki kabine toplantısında sunulması beklenen tasarı, yeni hükümet kuruluna kadar rutin işlerin yürütülmesinden sorumlu mevcut hükümete 2024 bütçesine göre hareket etme yetkisi verecek.
Bütçe 31 Aralık'a kadar onaylanmazsa ne olacak?
Macron'un yeni hükümet kurulma sürecinde siyasi parti liderleriyle görüşmeleri sürüyor. Fransa'da normal şartlarda hükümet bütçesinin 31 Aralık'a kadar Parlamento'dan geçmesi gerekiyor. Ancak özel yasa tasarısının Parlamento'da kabul edilmediği senaryoda Macron, 'kapanma' riskine karşı Anayasa'nın 16. maddesini işleterek, Parlamento'ya danışmadan bütçe konusunda adımlar atabilir.