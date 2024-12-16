Hükümet en düşük emekli aylığı için düğmeye bastı: İşte masadaki rakamlar

Yüksek enflasyonun yaşam koşullarını en çok etkilediği gelir grubunda yer alan emekliler, aylıklara gelecek zammı dört gözle bekliyor. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının 2025 yılında ne kadar olacağı ise 3 Ocak’ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

En düşük emekli maaşında ilk rakamlar

CNBC-e'nin haberine göre hükümet ise en düşük emekli maaşı için etki analizini 14 bin ile 16 bin lira aralığında yapıyor. Yeni yılda uygulanacak en düşük emekli aylığının da bu aralıkta olması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığıyla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacağını, bir kanuni düzenlemeye gidebileceklerini söylemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da en düşük emekli aylığına ilişkin etki analizleri yaparken, rakamın aralık ayındaki enflasyon oranına göre netleşmesi bekleniyor.

En düşük kök maaş 7 bin 500 lira

Şu anda en düşük kök maaş ise 7 bin 500 lira civarında bulunuyor. En düşük emekli maaşında artış ise yasa ile yapılabiliyor. Yılbaşından hemen önce ya da ocak ayının başında çıkartılacak torba yasa ile gelecek artış, yasa yetişmezse fark olarak hesaplara yatırılıyor.

Prim makasına bakılıyor

En düşük emekli aylık oranındaki artışta bütçe dengeleri de gözetilerek düşük prim ödeyenle daha yüksek prim ödeyenler arasındaki makasa dikkat edilecek. Yüksek prim ödeyen emeklinin mağdur edilmemesi için etki analizi kapsamında “kaç emeklinin kök maaşının belirlenecek yeni rakamın altında kalacağı, bir üstteki grup ile makasın ne kadar kapanacağı” da dikkate alınıyor.

310 bin kişi için düzenleme yok

2024 yılında emekli olanlar ile 2025 sonrası emekli olacaklar arasında 310 bin kişiyi ilgilendiren yüzde 32 civarında maaş farkı oluşması nedeniyle bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş ancak sonrasında vazgeçilmişti.