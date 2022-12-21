Hükümet, güneş enerjisi projelerine teşvik sağlayacak

Maliye Bakanı Mthuli Ncube, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1000 megavatlık elektrik üretimi sağlaması planlanan ve toplam maliyeti 1 milyar doları bulan 27 güneş enerjisi santrali projesi için hükümetin özel sektöre teşvik sunacağını belirtti.

Ncube ayrıca, Zimbabve Merkez Bankası'nın bu projeleri finanse edecek yerli ve yabancı yatırımcılara kredilerin geri ödemesi konusunda garanti verileceğini söyledi.

Kariba Hidroelektrik Santrali'nin düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik üretimini durdurmasının ardından ülkede 18 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Zimbabve halihazırda 2 bin megavatlık elektrik talebinin ancak 3'te 1'i kadarını karşılayabiliyor.