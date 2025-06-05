Hükümet ilk teklifi sunacak! 600 bin kişinin zammı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik ilk zam teklifinin verileceği tarihi açıkladı.

Bakan Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.

Tekliften sonra müzakereler başlayacak

Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii & Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS), TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak.

İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."