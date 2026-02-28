Hükümet kesenin ağzını açtı: Çocuk başına 2 bin 400 Euro

İspanya’da ailelere yönelik yeni bir sosyal destek programı hayata geçirilmeye hazırlanıyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi kapsamında yer alan Evrensel Çocuk Yardımı planı, her çocuk için aylık 200 Euro, yıllık toplam 2 bin 400 Euro ödeme yapılmasını öngörüyor.

Amaç çocuk yoksulluğunu azaltmak

Hükümet, bu adımı ülkede giderek büyüyen çocuk yoksulluğuna karşı önlem olarak sunuyor. Resmî verilere göre İspanya’da her üç çocuktan biri, yani yaklaşık yüzde 33’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Gelir şartı olmayacak

Planın en dikkat çekici yönlerinden biri, gelir kriteri olmadan uygulanmasının hedeflenmesi. Böylece yalnızca düşük gelirli aileler değil, ekonomik açıdan kırılgan tüm haneler destekten yararlanabilecek.

AB ülkelerinde benzer uygulamalar var

İspanya, bu adımla Avrupa Birliği’ndeki 17 ülkenin izinden gitmiş olacak. Söz konusu ülkelerde benzer çocuk yardımı programları hâlihazırda uygulanıyor.

Hükümet, düzenlemenin onay sürecini başlatırken çocukların korunmasını ve ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesini öncelikli hedef olarak öne çıkarıyor. Planın yasalaşması halinde, milyonlarca aile için doğrudan gelir desteği sağlanması bekleniyor.