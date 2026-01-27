Hükümet konkordatoda frene basıyor: Yeni düzenleme Meclis’e geliyor

Adalet Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, Türkiye’de konkordato başvuruları 2021’de 875 olarak kaydedildi. 2022 ve 2023 yıllarında kısmi bir düşüş yaşanırken, 2023’te başvuru sayısı 516’ya geriledi. Ancak izleyen dönemde tablo tersine döndü. Başvurular 2024’te bin 208’e yükselirken, 2025’te 2 bin 8’e ulaştı.

Kabul oranları geriledi

Bloomberg'ten Fırat Kozok'un haberine göre, aynı dönemde kabul edilen konkordato taleplerinin sayısı ise başvurularla ters bir seyir izledi. 2021 yılında 223 başvuru kabul edilirken, sonraki yıllarda bu rakamın altına düşüldü. Kabul edilen dosya sayısı 2024’te 100, 2025’te ise 164 olarak gerçekleşti.

Muhalefet, ekonomiye yönelik eleştirilerinde konkordato başvurularındaki artışı gündeme getirirken, hükümet kanadı mekanizmanın suistimal edilmeye başlandığı görüşünü dile getiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İstismar eden firmalar olduğuna dair şikayetler geliyor. Adalet Bakanlığımızla konuştuk, ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Tekrar başvuruya sınırlama

Şimşek’in işaret ettiği yasal düzenleme çalışmaları Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan düzenlemeyle, bir kez reddedilen konkordato başvurusunun, şirketin mali yapısında somut bir değişiklik olmadığı sürece yeniden yapılamaması öngörülüyor.

Geçici mühlet kısalıyor

Taslakta yer alan bir diğer düzenleme ise konkordato sürecindeki geçici mühletle ilgili. Buna göre, komiserin ön raporunu en geç 3 hafta içinde tamamlaması istenecek. Mahkemenin verebileceği toplam geçici mühlet süresi de 5 aydan 4 aya düşürülecek.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığı durumlarda mahkeme, talebin reddine karar verebilecek. Borca batık durumda bulunan sermaye şirketleri veya kooperatifler için ise resen iflas yolu açılacak.

Denetim kuruluşlarına yaptırım

Yasal düzenleme hazırlıkları sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı konkordato sürecini suistimal ettiği değerlendirilen denetim kuruluşlarını da mercek altına aldı. Bloomberg’e verilen bilgilere göre, Kamu Gözetim Kurumu (KGK), bugüne kadar 10 denetim kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. Ayrıca 14 kuruluşa toplam 82,1 milyon lira idari para cezası kesildi. Kurumun 7 denetim kuruluşuna yönelik incelemesi ise devam ediyor.