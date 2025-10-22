Hükümet yeniden değerlendiriyor iddiası! Enflasyon muhasebesi ertelenecek mi?

Şirketlerin yüksek enflasyon nedeniyle mali tablolarını düzeltmelerini zorunlu kılan enflasyon muhasebesi uygulamasını sona erdirip erdirmeme konusunun yeniden değerlendirildiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, hükümet bu konuda nihai kararını henüz vermedi.

Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, geçen hafta Meclis’e sunulan torba yasa taslağına, enflasyon muhasebesi uygulamasının 2025–2027 hesap dönemleri için ertelenmesini öngören bir madde eklendi. Ancak daha nihai metinde bu düzenleme taslaktan çıkarıldı.

Kaynaklar, erteleme konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ve nihai kararın yapılacak yeni değerlendirmelerin ardından verileceğini belirtti.

Konuya yakın kaynaklar, söz konusu düzenlemenin yasa tasarısının komite veya genel kurul aşamalarında eklenebileceğini veya daha sonra ayrı bir teklif olarak sunulabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Enflasyon muhasebesi 20 yıl aranın ardından yeniden devreye alındı

Yurt içi üretici fiyat endeksindeki üç yıllık kümülatif artışın yüzde 100’ü aşması ve ilgili yılda yüzde 10’u geçmesi halinde uygulanan enflasyon muhasebesi Türkiye'de 20 yıl aradan sonra 2024 itibarıyla finans dışı şirketler için uygulanmaya başlamıştı

İlk olarak 2004 yılında uygulanan ardından koşullar oluşmadığı için bir daha hayata geçirilmeyen enflasyon düzeltmesi Aralık 2021 itibarıyla Türkiye'de uygun koşullar oluşmasına rağmen 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara kadar ertelenmişti.

Bu yöntem, şirketlerin mali tablolarını satın alma gücü ve kârlılıktaki değişikliklere göre düzenlemesini sağlıyor ve parasal olmayan varlıkların vergilendirilmesini de etkiliyor.