Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıda sendikalara zam teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının açılışında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete ve ülkeye hizmet yolunda olan AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Işıkhan, AK Parti'nin 21 yıldır birçok alanda olduğu gibi kamu görevlileri sendikacılığı alanında da çalışanların örgütlenmelerine yönelik birçok yasal düzenleme yaparak, devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladıklarını ifade etti.

Bu düzenlemeler kapsamında 2010'da gerçekleştirilen referandumla toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerine verdiklerini hatırlatan Işıkhan, toplu sözleşme ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladıklarını söyledi.

Işıkhan, bugüne kadar 6 toplu sözleşmeyi imzaladıklarını, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ni de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla kamu personeli başta olmak üzere ülkeye ve millete hayırlı sonuçlar getirecek şekilde başarıyla neticelendireceklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, 2002'den bu yana kamu çalışanlarının bütçeden aldığı payın önemli ölçüde artırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2002'de toplam personel giderlerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 18,4 iken, 2022'de bu oran yüzde 22'ye yükseltildi. Kamu çalışanlarımızın yaşam standartları, büyüyen ve gelişen Türkiye'yle birlikte yükseldi. En düşük memur maaşını 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını ise 9 bin 876 liraya çıkardık."

"967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde artık belli bir noktaya ulaştıklarını anlatan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog anlayışı içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bunun için komisyon çalışmalarımıza özveriyle katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Toplam teklif edilen madde sayısı 936'ydı. İlgili komisyonlarda bu maddeler ayrıştırıldı ve şu andan itibaren 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilindiği üzere kaynağını Anayasa'dan alan toplu sözleşme hakkının sınırları ve kapsamı kanunla belirlenmiştir. Bu bağlamda toplantılarımızı mali ve sosyal haklar üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz. Gönlümüzün, sendika ve konfederasyonlarımızın, kamu görevlilerimizin lehine sundukları taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu da bilmenizi isterim. 22 Ağustos'a kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket çerçevesi içinde sosyal diyalog ortamını geliştirerek sürdüreceğimize de inanıyorum. Bu süreci uzlaşıyla tamamlayarak 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ni birlikte imzalamak arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim."

"2023 yılında en düşük memur maaşına yüzde 141,8 oranında artış sağladık"

Işıkhan, 2023 Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a, temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttiklerini, böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladıklarını kaydetti.

Ocak ve temmuz aylarında yaptıkları artışların enflasyon farkı dikkate alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulayan Işıkhan, "Merkez Bankamızın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Oluşacak bu enflasyon farkının, 2023'te verilen zamların, ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu işçilerimizce imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk 6 ay için 10, sonraki 6 ay içinde yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız. 6 Şubat'ta yüzyılın afetini yaşadık. Yaşadığımız depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir. Dolayısıyla 2024 yılı zam tekliflerimizin de bu çerçeve içinde değerlendirilmesini özellikle ifade etmek istiyorum.

Kamu İşveren Heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır."

"Bugünkü teklif sadece mali hakları kapsıyor"

Işıkhan, bugün verilen toplu sözleşme teklifini paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalamayı temenni ettiklerini ve 21 Ağustos'a kadar görüşmeleri uzlaşıyla nihayete erdirme niyetinde olduklarını söyledi.

Toplu sözleşmelerin sadece mali hakları değil aynı zamanda sosyal hakları da ilgilendiren bir görüşme süreci olduğuna dikkati çeken Işıkhan, bugünkü tekliflerinin sadece mali hakları kapsayan kısmı olduğunun altını çizdi.

Kamu çalışanları için pek çok kazanımı içeren sosyal haklar üzerinde uzlaşma sağlayacakları maddelerin de olduğunu vurgulayan Işıkhan, 1 Ağustos'tan beri görüşme sürecini yürüten yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür etti.