Hülle reklamlara sıkı denetim

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı’nın özellikle adil rekabeti teşvik etmek ve sağlık­lı bir büyüme ortamı oluştur­mak amacıyla çıkarılan son yönetmelikle birlikte, e-tica­ret platformlarının belirle­nen reklam kısıtlamalarına uymaması durumunda ‘Ba­kanlığı aldatma’ kapsamına gireceği ve ciddi cezai yaptı­rımlarla karşılaşacağı hükme bağlandı.

2025 yılı için e-tica­rette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Tica­ret Bakanlığı, sektörün hare­ket ve denetim alanını belirle­yen yasal külliyatı tamamladı. Buna göre Ticaret Bakanlı­ğı, ürün ve platform tanıtımı ürün ve platform tanıtımı ya­pan sosyal medya fenomenle­rini de takibe alacak. Bu yolla reklam bütçesini aşarak hak­sız rekabet yaptığı tespit edi­len e-ticaret platformlarına para cezası kesilecek.

‘Bakanlığı aldatma’ olarak değerlendirilecek

E-Ticaret Kanunu’nu des­tekleyen yönetmeliklerin ta­mamlanmasının ardından Bakanlık, denetim süreçleri­ne odaklanacak. Resmi Gaze­te’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Ara­cı Hizmet Sağlayıcı ve Elekt­ronik Ticaret Hizmet Sağla­yıcılar Hakkında Yönetme­lik, e-ticaret platformlarının reklam harcamalarını sıkı bir takibe alacak. Bu kapsamda, platformların reklam bütçe­lerinin yüzde 25’ine kadar olan sponsorluk harcama­larına tanınan istisna yüzde 50’ye çıkarıldı.

Bu harcama­lar sınırların dışına taşarsa ve platformlar Bakanlığa bildi­rim yapmazsa, bu durum ‘Ba­kanlığı aldatma’ kapsamında değerlendirilecek ve cezai iş­lem uygulanacak. Yeni düzen­lemeyle e-ticaret platformla­rı; YouTube, sosyal medya ve influencer iş birlikleriyle ya­pılan tüm reklam çalışmala­rından sorumlu olacak. Plat­formlar, bu harcamaları şeffaf bir şekilde Bakanlığa bildir­mek zorunda kalacak. Ak­si takdirde ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Bakanlık, büyük ölçekli e-ticaret platformla­rının satıcılara sunduğu ko­misyon indirimlerini de de­netleyecek. Özellikle belirli bir sınırın üzerinde yapılan indirimlerin, küçük işletme­lerin rekabet gücünü zayıflat­masını önlemek için yeni dü­zenlemeler getirildi. Bu kap­samda, büyük platformların komisyon indirimlerini be­lirli bir sınır içinde tutmaları sağlanarak, aşırı indirimlerin haksız rekabete yol açması engellenecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de reka­bette varlıklarını sürdürebil­mesi garanti altına alınacak.

Ticaret Bakanlığı Elektro­nik Ticaret Daire Başkanı Ça­ğatay Yasin Karaboğa, yapılan yeni düzenlemelere ilişkin önemli üç başlıkta topladığı avantajları şöyle anlattı:

1- Dezavantajlı grup­lara özel indirim­ler: “ Toplumun dezavantaj­lı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı­nı desteklemek amacıyla Ba­kanlığın önceden onay verdiği bazı indirimler, platformların genel indirim bütçesine dahil edilmeyecek.”

2- Haksız cezai şartlara karşı koruma: “E-ti­caret platformları, satıcılar­dan açıklama talep etmeden cezai şart uygulayamayacak. Ancak bu durum, belge ve ka­yıtlarla kanıtlanabilen yap­tırımlar için geçerli olmaya­cak.”

3- Satıcı verilerine eri­şim kolaylığı: “Satıcı­lar, kendi satışlarına ilişkin verilere ücretsiz olarak eri­şebilecek. Böylece, satıcılar diledikleri pazaryerinde da­ha bilinçli bir şekilde faali­yet gösterebilecek ve rekabet avantajı elde edebilecek.”

Karaboğa, “Bu düzenleme­lerle e-ticaret satıcılarının daha özgür bir ticaret orta­mında hareket etmeleri teş­vik edilecek” dedi.

Parasal eşikler artırıldı

E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı ko­rumak amacıyla getirilen li­sans ücretleriyle ilgili parasal eşikler de artırıldı. 2025 yılı için belirlenen eşik değerler, yıllık yüzde 62,29’luk bir deği­şimle güncellendi. Buna göre:

-Orta ölçekli firmalar için parasal eşik: 53 milyar 475 milyon TL

-Büyük ölçekli firmalar için parasal eşik: 160 milyar 426 milyon TL

-Çok büyük ölçekli firma­lar için parasal eşik: 320 mil­yar 852 milyon TL

Ayrıca bir takvim yılı için­de net işlem hacmi 347 milyar 589 milyon TL’yi geçen e-ti­caret platformlarına yaptı­rım uygulanacak. Bu eşik de­ğerlerin artırılmasıyla küçük ve orta ölçekli firmalar koru­nurken, büyük platformların da belirlenen kurallara uygun hareket etmesi sağlanacak.

Platformların kurye hizmetleri posta sektörüne dahil edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirtti. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında ele alındığına dikkat çeken Uraloğlu, “AB örneklerinde olduğu gibi bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız” ifadelerini kullandı.

ETİD: Düzenleme sektörümüzün ekonomiye katkısını artıracak

Düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), “Ticaret Bakanlığımızın e-ticaret alanındaki düzenlemeleri ile sektörümüzün önümüzdeki dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyor aynı zamanda yasa ve yönetmeliklerin değişikliklerle birlikte uygulanmasının sektörümüzün ekonomiye katkısını artıracağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni yönetmelikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sunacağı bilgileri ürün listelemediği takvim yıllarında doğrulamakla yükümlü olmayacağına ilişkin değişiklik yapıldığı kaydedildi. Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) doğrulamasının kaldırıldığı ve doğrulama süresinin yıla yayıldığı belirtildi.