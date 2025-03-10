Hülle reklamlara sıkı denetim
E-ticarete yönelik hukuki çerçeve tamamlandı. Buna göre, e-ticaret platformlarının reklam kısıtlamalarına uymaması durumu, ‘Bakanlığı aldatma’ kapsamına girecek. Bakanlık, ürün ve platform tanıtımı yapan sosyal medya fenomenlerini takibe alacak.
Nagihan KALSIN
Ticaret Bakanlığı’nın özellikle adil rekabeti teşvik etmek ve sağlıklı bir büyüme ortamı oluşturmak amacıyla çıkarılan son yönetmelikle birlikte, e-ticaret platformlarının belirlenen reklam kısıtlamalarına uymaması durumunda ‘Bakanlığı aldatma’ kapsamına gireceği ve ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşacağı hükme bağlandı.
2025 yılı için e-ticarette 5 trilyon TL, e-ihracatta ise 8 milyar dolar büyüklüğe ulaşılması hedefi koyan Ticaret Bakanlığı, sektörün hareket ve denetim alanını belirleyen yasal külliyatı tamamladı. Buna göre Ticaret Bakanlığı, ürün ve platform tanıtımı ürün ve platform tanıtımı yapan sosyal medya fenomenlerini de takibe alacak. Bu yolla reklam bütçesini aşarak haksız rekabet yaptığı tespit edilen e-ticaret platformlarına para cezası kesilecek.
‘Bakanlığı aldatma’ olarak değerlendirilecek
E-Ticaret Kanunu’nu destekleyen yönetmeliklerin tamamlanmasının ardından Bakanlık, denetim süreçlerine odaklanacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, e-ticaret platformlarının reklam harcamalarını sıkı bir takibe alacak. Bu kapsamda, platformların reklam bütçelerinin yüzde 25’ine kadar olan sponsorluk harcamalarına tanınan istisna yüzde 50’ye çıkarıldı.
Bu harcamalar sınırların dışına taşarsa ve platformlar Bakanlığa bildirim yapmazsa, bu durum ‘Bakanlığı aldatma’ kapsamında değerlendirilecek ve cezai işlem uygulanacak. Yeni düzenlemeyle e-ticaret platformları; YouTube, sosyal medya ve influencer iş birlikleriyle yapılan tüm reklam çalışmalarından sorumlu olacak. Platformlar, bu harcamaları şeffaf bir şekilde Bakanlığa bildirmek zorunda kalacak. Aksi takdirde ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.
Bakanlık, büyük ölçekli e-ticaret platformlarının satıcılara sunduğu komisyon indirimlerini de denetleyecek. Özellikle belirli bir sınırın üzerinde yapılan indirimlerin, küçük işletmelerin rekabet gücünü zayıflatmasını önlemek için yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda, büyük platformların komisyon indirimlerini belirli bir sınır içinde tutmaları sağlanarak, aşırı indirimlerin haksız rekabete yol açması engellenecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de rekabette varlıklarını sürdürebilmesi garanti altına alınacak.
Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, yapılan yeni düzenlemelere ilişkin önemli üç başlıkta topladığı avantajları şöyle anlattı:
1- Dezavantajlı gruplara özel indirimler: “ Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla Bakanlığın önceden onay verdiği bazı indirimler, platformların genel indirim bütçesine dahil edilmeyecek.”
2- Haksız cezai şartlara karşı koruma: “E-ticaret platformları, satıcılardan açıklama talep etmeden cezai şart uygulayamayacak. Ancak bu durum, belge ve kayıtlarla kanıtlanabilen yaptırımlar için geçerli olmayacak.”
3- Satıcı verilerine erişim kolaylığı: “Satıcılar, kendi satışlarına ilişkin verilere ücretsiz olarak erişebilecek. Böylece, satıcılar diledikleri pazaryerinde daha bilinçli bir şekilde faaliyet gösterebilecek ve rekabet avantajı elde edebilecek.”
Karaboğa, “Bu düzenlemelerle e-ticaret satıcılarının daha özgür bir ticaret ortamında hareket etmeleri teşvik edilecek” dedi.
Parasal eşikler artırıldı
E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı korumak amacıyla getirilen lisans ücretleriyle ilgili parasal eşikler de artırıldı. 2025 yılı için belirlenen eşik değerler, yıllık yüzde 62,29’luk bir değişimle güncellendi. Buna göre:
-Orta ölçekli firmalar için parasal eşik: 53 milyar 475 milyon TL
-Büyük ölçekli firmalar için parasal eşik: 160 milyar 426 milyon TL
-Çok büyük ölçekli firmalar için parasal eşik: 320 milyar 852 milyon TL
Ayrıca bir takvim yılı içinde net işlem hacmi 347 milyar 589 milyon TL’yi geçen e-ticaret platformlarına yaptırım uygulanacak. Bu eşik değerlerin artırılmasıyla küçük ve orta ölçekli firmalar korunurken, büyük platformların da belirlenen kurallara uygun hareket etmesi sağlanacak.
Platformların kurye hizmetleri posta sektörüne dahil edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirtti. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketlerin posta sektörü kapsamına alındığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında ele alındığına dikkat çeken Uraloğlu, “AB örneklerinde olduğu gibi bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız” ifadelerini kullandı.
ETİD: Düzenleme sektörümüzün ekonomiye katkısını artıracak
Düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), “Ticaret Bakanlığımızın e-ticaret alanındaki düzenlemeleri ile sektörümüzün önümüzdeki dönemde de gelişmeye devam edeceğine inanıyor aynı zamanda yasa ve yönetmeliklerin değişikliklerle birlikte uygulanmasının sektörümüzün ekonomiye katkısını artıracağını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.
Yeni yönetmelikle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sunacağı bilgileri ürün listelemediği takvim yıllarında doğrulamakla yükümlü olmayacağına ilişkin değişiklik yapıldığı kaydedildi. Ayrıca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) doğrulamasının kaldırıldığı ve doğrulama süresinin yıla yayıldığı belirtildi.