HURDA ARAÇ YASASI SON DURUM... Hurda araç teşviki gelecek mi, ÖTV'siz yerli otomobil yasası çıkacak mı?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, hurda araç teşvikine ilişkin yeni paylaşımı büyük heyecan yarattı.

MHP Kasım 2024'te, 25 yaş ve daha üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli "yerli üretim" araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla yerli üretim araçlardan ÖTV alınmamasını öngören bir teklif sunmuştu.

'Geliyor gelmekte olan'

Sosyal medya hesabından geçen yıl Meclis'e sunula teklifi hatırlatan MHP'li Özdemir teklifi "Geliyor gelmekte olan" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük heyecan yaratırken, hurda araç teşvikine ilişkin beklenti de arttı.

Geliyor gelmekte olan inşallah 😊🚀🇹🇷 https://t.co/88XYXnBztl — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) December 21, 2025

'ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok'

Ancak Gazeteci Emre Özpeynirci durumun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını belirterek, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığının olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Özpeynirci, "Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı" ifadelerini kullandı.