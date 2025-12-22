HURDA ARAÇ YASASI SON DURUM... Hurda araç teşviki gelecek mi, ÖTV'siz yerli otomobil yasası çıkacak mı?

Hurda araç teşviki geliyor mu? MHP’den heyecan yaratan mesaj
Aracını değiştirmek için 'Hurda Araç Teşviki Yasası'nı bekleyen milyonlarca sürücüyü heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Geçen yıl bir kanun teklifi ile konuyu Meclis gündemine taşıyan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yasanın çıkmaya yakın olduğu mesajını verdi. Özdemir, sosyal medya hesabından geçen yıl sunulan teklifi yeniden paylaşarak, "Geliyor, gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Ancak hurda teşviki kapsamında ÖTV'siz araç fikrinin karşılığının olmadığını savunanlar da var.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, hurda araç teşvikine ilişkin yeni paylaşımı büyük heyecan yarattı.
MHP Kasım 2024'te, 25 yaş ve daha üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli "yerli üretim" araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla yerli üretim araçlardan ÖTV alınmamasını öngören bir teklif sunmuştu.
'Geliyor gelmekte olan'
Sosyal medya hesabından geçen yıl Meclis'e sunula teklifi hatırlatan MHP'li Özdemir teklifi "Geliyor gelmekte olan" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük heyecan yaratırken, hurda araç teşvikine ilişkin beklenti de arttı.
Geliyor gelmekte olan inşallah 😊🚀🇹🇷
'ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok'
Ancak Gazeteci Emre Özpeynirci durumun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını belirterek, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığının olmadığını söyledi.
Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Özpeynirci, "Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı" ifadelerini kullandı.
Her yıl olduğu gibi…
Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla “olacakmış gibi” servis ediliyor.
Ama gerçeği net söyleyelim:
Gerçekleşme ihtimali yok.
Yine benzer manşetler dolaşımda:
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya…