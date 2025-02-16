Hurda araç teşviki için düzenleme gelecek mi? AK Parti kaynaklarından açıklama geldi

Yaşı 25'ten büyük olan araçların trafikten çekilerek, trafiğin rahatlatılması ve çevre güvenliğinin sağlanması için ortaya atılan hurda araç teşivikinde yeni bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca araç sahibinin dört gözle beklediği yasa, yaşlı otomobilini hurdaya çıkarana bir kereye mahsus ÖTV indiriminden yararlanma hakkı sağlayacaktı. Hatta geçitğimiz hafta yasanın Meclis'te olduğu konuşuluyordu.

Spekülasyon yapıp hurda araç topluyorlar

Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti kaynakları şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek hurda araçlarla ilgili piyasada spekülasyon yapıldığını ifade ediyor.

Bu spekülasyonları çıkaranaların 'Teşvik Kanunu çıkacak' diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığına dikkat çeken kaynaklar, teşvik verilmesi konusunda çok sayıda talep geldiğini ancak şu anda da öyle bir düzenleme ya da Teşvik Yasası çıkarılmasının düşünülmediğini kaydetti.

MHP kanun teklifi vermişti

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.