Hurda araç teşviki Meclis'te! Eskisini getiren, yenisini ÖTV'siz ve KDV'siz alacak

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu aştı. Araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanırken, yüzde 25'inin ise 21 yaşından büyük olduğu tespit edildi.

Yaşlı aracını hurdaya çıkarana ÖTV yok

Trafikteki 25 yaş ve üstü araç sayısını düşürmek için Meclis'e sunulan yeni kanun teklifi, yaşlı araçların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda 25 yaş ve üstü araçlarını geri dönüşüme verenler, Türkiye'de üretilen araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV ödemeden alabilecek.

NTV'nin haberine göre, yaşı büyük araçların tamir masraflarının yanı sıra, trafikte de tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken, teşviğin bir defalığa mahsus verileceği öğrenildi.

Şoförlerde yararlanabilecek

Ticari araç alacak şoförleri de kapsayan kanun teklifi, 10 yıl süre ile ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere alınacak araçlarda da ÖTV'den muafiyet sağlıyor.

Yine TÜİK verilerine göre trafikteki 30 milyondan fazla aracın yaklaşık 6,5 milyonluk kısmını minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların oluşturduğu belirtilirken 100 bine yakın da ticari taksinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. Yıpranan araçlarının bakım-onarım masraflarının şoför esnafına külfet oluşturduğu, yeni araç alma konusunda da güçlük yaşadıkları belirtildi.

Halk arasında "pert" olarak ifade edilen ağır hasarlı araçların da trafikte güvenlik zafiyeti oluşturduğu ifade edildi.

Teklif MHP'den geldi

Hurda teşviki ve şoför esnafı için olan teklifi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in ağır hasarlı araçlara ilişkin teklifi ise MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün verdiği öğrenildi. .