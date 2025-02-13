Hurda araç teşviki yasası beklentisi sonrası fiyatlar patladı! ÖTV'siz araç için hurdalar elden çıkıyor

25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılarak sıfır otomobilin ÖTV'siz satın almaya olanak sağlayacak kanun tasarısı henüz Meclis'ten geçmedi ancak daha şimdiden hurda araçların değeri arttı.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre yasa tasarısından önce 50 bin TL'ye bile satılamayan hurda araçlar 100-150 bin TL'ye kadar yükseldi.

Zira hurda araçların verilmesi halinde vatandaşlar 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak.

'Fırsatçılar da çıktı'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yasanın gündeme gelmesiyle 2000 model altındaki araç fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi.

Yalçın, fiyatların tırmanışa geçtiğini, bir ay önce 200 bin TL bandında olan 2000 model bir otomobilin son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar yükseldiğini dile getirdi.

Yalçın, durumu fırsata çevirmek isteyenlerin de ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: "Her dönem olduğu gibi bu yasanın gündeme gelmesiyle al-satçı fırsatçılar da çıktı. Ancak yasanın detayı tam bilinmiyor. Bu yasayla fırsatçılar da patlayabilir."