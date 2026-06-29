Hurda araçlar ekonomiye geri dönüyor: AB'den tarihi düzenleme

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AB Konseyi otomotiv sektörünün daha sürdürülebilir ve kaynakların verimli kullanıldığı bir yapıya kavuşturulması için araçların tasarımından üretimine ve kullanım ömrü sonundaki işlemlerine kadar tüm süreci kapsayan yeni kurallar getirdi.

Yeni araçlarda geri dönüştürülmüş plastik kullanılacak

Buna göre, kuralların yürürlüğe girmesinden 6 yıl sonra, yeni araçların üretiminde kullanılan plastiğin en az yüzde 15'inin geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmesi gerekecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden 10 yıl sonra da yeni araçlarda kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Bunun en az yüzde 20'si ise hurda araçlardan geri kazanılan malzemeden oluşacak.

Üreticiler araçlarının tüm yaşam döngüsünden mali ve organizasyonel açıdan sorumlu tutulacak.

Hurda araçlar ikinci el olarak satılamayacak

Öte yandan düzenleme, ömrünü tamamlamış araçların yalnızca yetkili tesislerde geri dönüşüm ve işleme tabi tutulmasını zorunlu kılıyor. Bu araçların ikinci el olarak satılması veya ihraç edilmesi yasaklanıyor. Ayrıca trafiğe elverişli olmayan araçların ihracatı da engellenerek hem çevre kirliliğinin AB dışına taşınması hem de değerli hammaddelerin AB içinde kalması hedefleniyor. Düzenleme esas olarak otomobil ve hafif ticari araçları kapsarken, kamyon, motosiklet ve özel amaçlı araçlar daha sınırlı kurallara tabi olacak.

Düzenleme, yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra uygulanmaya başlanacak.

AB'de her yıl 6 milyondan fazla araç kullanım ömrünü tamamlarken, bu araçların yetersiz şekilde yönetilmesinin çevre kirliliğine ve önemli miktarda ham madde kaybına yol açtığı öngörülüyor.