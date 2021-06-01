Hurda çelik ithalatına bir darbe de Rusya’dan

Dünyada hurda fiyatlarının devamlı yükselmesi ve yaşanan temin sorunu birçok ülkeyi kendi iç pazarını korumaya yönlendiriyor. Bu kapsamda Rusya’da hurda çelik vergisini ton başına 45 Euro'dan 70 Euro'ya yükseltti. Rusya’dan yıllık 2 milyon ton çelik hurdası ithal eden Türk çelik üreticileri bu kararın girdi maliyetlerini daha da yükselteceğini belirtiyor. Rusya yurtiçi çelik üreticilerini koruyarak hurda arzını ülke içinde tutmayı hedefl iyor. Söz konusu değişikliğin, küresel piyasalarda hurda fiyatlarında belirgin bir artış görülmesinin bir sonucu olarak yapıldığı belirtiliyor. Bu kararın Türkiye’ye etkisini DÜNYA’ya değerlendiren Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, son gelişme ile girdi maliyetlerinin daha da yükseleceğini söyledi.

“Maliyetlerimiz ton başına 35 dolar artacak”

Çelik üretimindeki artış sebebi ile hurda fiyatlarında yükseliş gözlemlediklerini söyleyen Uğur Dalbeler, birçok ülkenin son zamanlarda kendi iç piyasasını korumaya yönelik adımlar attığını ifade etti. Dalbeler, “Rusya’da tamamen kendi üreticisini korumaya yönelik kararlar aldı. Bu kararla hurda ihracatının önüne geçerek, rakip ülkelere hammadde sağlanmasını engellemeye çalışıyor. Bu durum bizim çelik üreticilerini olumsuz etkileyecek. Rusya’dan aldığımız 1 ton hurdadan yaklaşık 850 kilo çelik üretiyoruz. Bu son vergiyle maliyetlerimize ton başına 35 dolar daha eklenmiş olacak” dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, üretimdeki yüksek oranlı artış eğiliminin, yeterli cevher ve hurdanın bulunmaması sebebiyle, girdi fiyatlarında hızlı bir artışa yol açtığını söyledi. Ülkelerin kendi üreticilerini koruduğunu ifade eden Yayan, “Rusya’nın çelik hurda ihracatında vergiyi yükseltmesi üreticilerimizin girdi maliyetlerini yükseltecek bu da nihai ürün fiyatların yükselmesine sebep olacak. Fiyatların her gün artış göstermesi, tüketici sektörler ile birlikte, çelik üreticisi firmalarımızı da, özellikle eski tarihli ihracat kontratlarındaki fiyatların düşük kalması sebebiyle, olumsuz yönde etkiliyor. Girdi ve nihai ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların, haziran ayından itibaren kademeli bir şekilde makul bir dengeye oturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye yıllık yaklaşık 22 milyon ton hurda ithalatıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Hurda fiyatlarının, her gün artış göstermesi, tüketici sektörlerle birlikte üretici firmaların da üretim maliyetlerini artırıyor. Türkiye’de yıllık 35 milyon ton çelik üretilirken bunun yaklaşık 10 milyon tonu cevhere, 25 milyon tonu da hurdaya dayalı. Hurda ithalatında AB, ABD, ve Rusya ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye Rusya’dan yıllık 2 milyon ton çelik hurda ithalatı gerçekleştiriyor.

Sırada Ukrayna var

Çin’in hem ithalatta yasakları kaldırması hem de çelik ürün ihracatında teşvikleri düşürmesi fiyatların artmasına neden oldu. Bu dönemde ülkeler kendi iç pazarlarını koruma hamlelerini geliştirirken rakip ülkelere hammadde sağlanmasının da önüne geçiyor. Böylece kendi üreticisini ve rekabet gücünü de koruyor. Rusya’nın vergi artışına gitmesini de buna bağlayan sektör temsilcileri, çelikte son dönemde Türkiye’nin rekabet ettiği ülkelerden Ukrayna’nın da vergi artışına gittiğini belirtiyor.