Hurda kağıt için yeni düzenleme
Hurda kağıt ihracatı ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Hurda kağıt ihracatı ihracı kayda bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğle, ihracı kayda bağlı mallar listesinde bulunan "Geri kazanılmış kâğıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları" kapsayan 25. sırası yürürlükten kaldırıldı.
Liste kapsamında bulunan malların ihracı, İhracat Yönetmeliğinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.