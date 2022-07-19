Hurda pazarında dönüş Çin'e bağlı

Zayıf çelik talebinden kaynaklı olarak hurda fiyatının gerilemesi beklenirken, piyasa katılımcıları fiyatlardaki toparlanmanın Çin'in çelik talebindeki artış ve jeopolitik gelişmelerle şekilleneceğini söylüyor.

Asya hurda fiyatları Nisan ayından bu yana, son kullanıcı talebinin zayıflamasıyla aşağı yönlü bir düzeltme yapıyor. Durgun çelik alımı, Güneydoğu Asya'daki yüksek sıcaklıklar ve muson yağmuru nedeniyle yaz aylarında zayıflayan mevsimsel talep beklentileriyle daha da kötüleşti.

Çin'in bazı bölgelerinde Koronavirüsün yeniden canlanması ve Şanghay'daki iki aylık kapanma, 2’nci çeyrekte çelik pazarlarında kasvetli bir görünüm yarattı. S&P Global Commodity Insights verilerine göre, nisan-haziran döneminde anemik hal alan talep, Japon hurda fiyatlarının önceki çeyreğe göre yüzde 26.7 oranında düşmesine neden oldu. Platts tarafından izlenen Japonya H2 FOB, 3 ay içinde 65.500 Yen/ton seviyesinden 48.000 Yen/tona (355 dolar/ton) geriledi. Rus çelik üreticileri, 2’nci çeyrekte kütük ve pik demiri rekabetçi fiyatlarla Asya'ya yönlendirdi. Bu da talebi hurda talebine zarar verdi. Çin’de düşen hurda fiyatlarından avantaj elde etmek amacıyla denizaşırı pazarlardan yaptığı alımları artırdı.

Temmuz-eylül döneminde fiyat baskısı sürebilir

Düşük çelik talebi ve düşük kar oranlarından rahatsızlık duyan Çin, Japonya, Güney Kore ve Vietnam'daki çelik tesislerinin üretimlerini azaltmayı ve bakım çalışmaları planlaması yönelmesinin içinde bulunduğumuz 3’üncü çeyrekte hurda talebini olumsuz etkilemeye devam edebileceği belirtiliyor.

Üretim kesintilerinin arttığı ortamda, piyasa katılımcıları, Asya hurda fiyatları için olumsuz beklenti içinde. Çin çelik talebindeki toparlanmayı bunu tersine çevirebilecek en önemli şanslardan biri olarak gördü. Ancak, Temmuz ayında güney Çin'de tipik olarak daha yüksek sıcaklıklar ve sel baskınları göz önüne alındığında, pazarın talep artışını görebileceği en erken şey muhtemelen Ağustos veya Eylül ayı sonlarında olacaktır.

Türkiye hurda ithalat fiyatları 2. çeyreğin sonuna doğru toparlansa da piyasa katılımcıları bunun çelik talebiyle desteklenmeyen bir düzeltme olabileceğini söylüyor.

Fiyat görünümünü etkileyecek 3 faktör

S&P Platts’e konuşan sektör temsilcilerine göre 3’üncü çeyrek görünümü üç faktör tarafından daha bulanıklaşıyor.

* Birincisi, Çin'in çelik talebinin geri dönmesinin COVID-19’u yenmedeki başarısına bağlı olması.

* İkincisi, Rusya-Ukrayna savaşının nasıl ve ne kadar süreceği. Rusya, daha düşük fiyatlı yarı mamul çeliğini Asya'ya sürekli olarak pompalamak zorunda kalırsa, fiyatlar aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam edecek.

* Son olarak, gelişmekte olan Asya ülkelerinde yüksek enflasyon ortamında giderek artan durgunluk endişeleri, zayıflayan yabancı yatırımlar çelik yuğun endüstriyel büyümeye ilişkin kaygıları tetikliyor.