Hurda teşviki için resmi tarih açıklandı

07 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurdaya ayrılacak araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki uygulamasını yönlendirecek tebliği hazırladıklarını belirterek, "Ekonomi Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız tebliğ, 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanacak ve uygulama başlayacak." dedi.

Ağbal yaptığı açıklamada, kamuoyunda "hurda araç teşviki" diye bilinen ÖTV indirimi uygulamasından, otomobil yanında, 16 ve daha büyük yaştaki arazi taşıtı, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs türü araçlarını hurdaya ayıran veya ihraç edenlerin yararlanacağını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile birlikte uygulamayı yönlendirecek tebliği hazırladıklarını ve bu düzenlemenin 11 Haziran Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanacağını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Böylece uygulama başlayacak. Zaten şimdiden çok sayıda hurda otomobilin toplandığı ve uygulamanın bir an önce başlamasının beklendiği anlaşılıyor. Uygulamanın rahat ve hızlı şekilde olması için elektronik altyapıyı ilgili kurumlar ve noterlerle oluşturuyoruz. Hurdaya ayrılacak araç için belirli bir süre elde tutma şartı da aramıyoruz. Alıcılar ve satıcılar piyasanın oluşumunu sağlayacak. Gördüğümüz kadarıyla otomotiv firmaları da büyük bir kampanyaya hazırlanıyor."

"Yeni araç 10 bin lira daha ucuza gelecek"

Naci Ağbal, 16 ve daha büyük yaştaki otomobillerini hurdaya çıkaranların, yeni araç almaları halinde ÖTV'yi 10 bin lira daha az ödeyeceğini aktararak, "Yani, yeni araçlarını 10 bin lira daha ucuza almış olacaklar. Burada bazı limitler belirledik. Bu limitleri de yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik. Yeni alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız." diye konuştu.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, araçlarını hurda merkezlerine teslim edip trafikten kaydını sildirmek zorunda olduğunu bildiren Ağbal, söz konusu araçları kendileri veya aracılar vasıtasıyla ihraç edenlerin de teşvikten yararlanacağını dile getirdi.

Ağbal, düzenleme kapsamında ihraç edilmek istenen aracın geçerli muayenesinin bulunmasının ise şart olduğunun altını çizdi.

Uygulamadan şirketlerin de yararlanabileceğini belirten Ağbal, uygulamanın 2019 sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

"Otomotiv piyasası hareketlenecek"

Maliye Bakanı Ağbal, hurdaya ayrılan aracın motor silindir hacminin önemli olmadığını ancak yeni alınacak otomobilin motor silindir hacminin 1600 santimetreküpü geçmemesi gerektiğini ifade etti.

Düzenlemenin, otomotiv piyasasına hareketlilik getireceğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Hem vatandaşımız, hem otomobil bayileri, hem de artan satışlar nedeniyle devlet kazanacak. Eskimiş, hurda araçların bu yolla trafikten çekilmesi bir taraftan emisyon kirliliğinin aşağı çekilmesi anlamına gelir. Diğer taraftan otomobil araç stokunun gençleşmesi anlamına gelir. Ülkemizde 16 ve daha büyük yaşta 4,3 milyonu otomobil ve arazi taşıtı olmak üzere bu uygulama kapsamında yaklaşık 5,7 milyon araç var. Kaç vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyebilmek zor. Aracını piyasadan çekmek ve bu teşvikten yararlanmak, tamamen vatandaşımızın takdirinde. Otomobilini yenilemek isteyen vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim kazadan beladan saklasın. Uygulama, yollarımızda daha güvenli bir trafik düzenine katkı versin."

Kaynak: AA