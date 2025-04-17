HÜRJET'ten yeni rekor: Milli jet eğitim uçağı, 1,2 mach hıza ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından HÜRJET ile ilgili yaptığı paylaşımda, "HÜRJET'in 1,2 mach ile süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil, Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlü olduklarını vurgulayan Görgün, "Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ'ı, projede emeği geçen tüm teknik ekipleri ve bu kritik süreci gökyüzünde başarıyla tamamlayan test pilotlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET için seri üretim çalışmaları devam ediyor. İlk teslimatın 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.