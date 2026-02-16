Hurma fiyatları cep yakıyor! Kilosu et fiyatlarını geçti

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma bu yıl vatandaşın cebini zorlayacak. Ramazan öncesi market ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken hurma fiyatlarının et fiyatları ile yarıştığı görüldü.

Fiyatlar hurmanın kalitesi ve çeşidine göre değişirken medjoul jumbo hurmanın kilosu bin lirayı aştı. Kudüs hurması olarak da geçen hurma 1.050 TL'den satışa sunulurken, en ucuz hurmanın kilosu ise 190 TL oldu.

Bağdat hurması olarak geçen 190 liralık hurmayı, kilosu 210 lira olan İran hurması, kilosu 300 lira olan cedid (Tunus) hurması ve kilosu 490 lira olan hudri hurma izledi.

Kilosu bin lirayı aştı

Kilosu 500 lirayı aşan safavi hurma, 700 liralık mebrum hurma, 800 liralık Kudüs hurması, 950 liralık mebrum Medine hurması en pahalı grupta yer alırken iri Kudüs hurmalarının kilogram fiyatı bin lirayı aştı.

Yüzde 30 zam

Et fiyatları ile yarışan hurma fiyatları gıda toptancılarına göre geçen yıla kıyasla yüzde 25-30 zamlanırken, bu artışta döviz kurunun etkili olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında artan talep ve talebin üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.