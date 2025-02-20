Hurma raflardaki yerini aldı! Kilosu 800 TL'ye kadar çıkıyor

Birçok çeşidi bulunan, bakır, magnezyum, selenyum ve manganez açısından zengin bir meyve olarak bilinen hurma, yılın tamamında bulunabilmesine karşın özellikle ramazan ayında tüketiliyor.

Hurma, ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı.

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, Ramazan ayına yaklaşık 10 gün kaldığını ve bu dönemde ilk akla gelen gıdalardan birinin hurma olduğunu belirterek, bunun da hurmaya olan talebi ve bu ürünün satışlarını artırdığını söyledi.

Özkan, özellikle ramazana bir iki gün kala hurma talebinin iyice artmasını beklediklerini aktardı.

800 TL'ye kadar çıkabiliyor

Mağazalarında 28 çeşide yakın hurmanın yer aldığını bildiren Özkan, "Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'dan geliyor, Medine hurması satıyoruz, onun dışında da Irak, Cezayir, Tunus, Ürdün ve Mısır gibi ülkelerin hurmaları mevcut." dedi.

Özkan, hurmanın kilogram fiyatının, çeşidine göre 100 lira ile 800 lira arasında değiştiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski veya yeni mahsul olarak fiyatlar değişebiliyor. Kalitesi ve işlenmiş ürün olup olmamasına göre fiyatlar farklılaşıyor. Tabii hurmanın kalitesi de önemli. Irak ve İran hurması, bu ülkeler sınır komşumuz olduğu için daha uygun fiyatlı. Kilogram fiyatları ortalama 110 ile 200 lira arasında değişiyor. Medine ve Suudi Arabistan'dan gelen hurmalar 230 liradan başlıyor, 780 liraya kadar mevcut. Onun dışında Ürdün ve Mısır hurmalarımız var, 450 lira ile 520 lira arasında da bu hurmaların fiyatları değişiyor."