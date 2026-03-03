Hürmüz belirsizliği piyasaları baskılıyor

Süreci, Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer ile Bulls Portföy Finansal Ana­listi Salih Oğuzhan Sever değer­lendirdi. Sever, piyasalardaki ilk reaksiyonun doğrudan enerji fi­yatlarına yansıdığını belirterek, “Jeopolitik riskin merkezinde Hürmüz Boğazı yer alıyor. Kü­resel petrol arzının önemli kıs­mı bu geçitten sağlanıyor. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi ihtimali fiyatlamaların ana be­lirleyicisi” dedi. Savaş haberleri sonrası Brent petrol 73 dolar se­viyesinden hızla 80 doların üze­rine çıkarak 82 doları test etti. Gün içinde yüzde 7’ye varan ar­tışın ardından fiyatlar 77–78 do­lar bandında dengelendi. Bu dal­galanmayı değerlendiren Evren Çakarer de “81–82 dolar seviye­si teknik ve psikolojik eşik. Bu bandın üzerinde kalıcılık sağla­nırsa 90 dolar, Hürmüz kaynaklı arz şoku yaşanırsa 100 dolar ve üzeri seviyeler masaya gelebi­lir” şeklide konuştu.

Salih Oğuzhan Sever ise kü­resel fiyatlamalarda belirgin bir “riskten kaçış” eğilimi görüldü­ğünü vurgulayarak şu bilgile­ri verdi: “Asya piyasaları yüzde 1–1,5 arası düşüşle işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,10 seviyelerinden yüzde 3,96’ya geriledi. Altın yüzde 2’nin üzerin­de yükselirken, dolar yatay sey­rediyor. Euro cephesinde negatif açılış dikkat çekiyor.” Sever, altı­nın petrol kadar sert bir tepki ver­memesini ise “gerilimin bir mik­tar önceden fiyatlanmış olması” şeklinde yorumladı.

Tansiyon düşmezse baskı artar

Tansiyon düşmezse baskının artacağını ifade eden Evren Ça­karer, “Türkiye CDS primi 234 seviyelerine yükseldi. Vadeli pi­yasalarda açılış yüzde -3’ün üze­rinde gerçekleşti. Gün içi dalga­lanma yüzde -3.50 bandına kadar genişledi. Bu düşüşü jeopolitik konjonktür içinde ‘normal reak­siyon’ olarak görüyoruz” dedi. Salih Oğuzhan Sever de enerji fi­yatlarına değinerek, “Petrol fi­yatlarındaki her 10 dolarlık artı­şın enflasyona 0.5 ila 1 puan arası olumsuz etkisi olabiliyor” yoru­munu yaptı.