Hürmüz belirsizliği piyasaları baskılıyor
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyon başlatmasıyla birlikte küresel piyasalarda dalgalanmalar yaşanırken, enerji fiyatları ve Türkiye piyasalarındaki etkiler ön plana çıktı.
Süreci, Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer ile Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever değerlendirdi. Sever, piyasalardaki ilk reaksiyonun doğrudan enerji fiyatlarına yansıdığını belirterek, “Jeopolitik riskin merkezinde Hürmüz Boğazı yer alıyor. Küresel petrol arzının önemli kısmı bu geçitten sağlanıyor. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi ihtimali fiyatlamaların ana belirleyicisi” dedi. Savaş haberleri sonrası Brent petrol 73 dolar seviyesinden hızla 80 doların üzerine çıkarak 82 doları test etti. Gün içinde yüzde 7’ye varan artışın ardından fiyatlar 77–78 dolar bandında dengelendi. Bu dalgalanmayı değerlendiren Evren Çakarer de “81–82 dolar seviyesi teknik ve psikolojik eşik. Bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanırsa 90 dolar, Hürmüz kaynaklı arz şoku yaşanırsa 100 dolar ve üzeri seviyeler masaya gelebilir” şeklide konuştu.
Salih Oğuzhan Sever ise küresel fiyatlamalarda belirgin bir “riskten kaçış” eğilimi görüldüğünü vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Asya piyasaları yüzde 1–1,5 arası düşüşle işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,10 seviyelerinden yüzde 3,96’ya geriledi. Altın yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, dolar yatay seyrediyor. Euro cephesinde negatif açılış dikkat çekiyor.” Sever, altının petrol kadar sert bir tepki vermemesini ise “gerilimin bir miktar önceden fiyatlanmış olması” şeklinde yorumladı.
Tansiyon düşmezse baskı artar
Tansiyon düşmezse baskının artacağını ifade eden Evren Çakarer, “Türkiye CDS primi 234 seviyelerine yükseldi. Vadeli piyasalarda açılış yüzde -3’ün üzerinde gerçekleşti. Gün içi dalgalanma yüzde -3.50 bandına kadar genişledi. Bu düşüşü jeopolitik konjonktür içinde ‘normal reaksiyon’ olarak görüyoruz” dedi. Salih Oğuzhan Sever de enerji fiyatlarına değinerek, “Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın enflasyona 0.5 ila 1 puan arası olumsuz etkisi olabiliyor” yorumunu yaptı.